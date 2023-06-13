30 лет Казахстанскому институту стратегических исследований при Президенте РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как развивался ведущий аналитический центр страны, какие проекты реализует «мозговой центр» и какими исследованиями занимаются здесь, рассказали сегодня в КИСИ, передает МИА «Казинформ».

16 июня Казахстанскому институту стратегических исследований исполняется 30 лет со дня основания. К этой дате приурочен ряд мероприятий, который стартовал со Дня открытых дверей, где магистранты, докторанты вузов, сотрудники исследовательских организаций, аналитических центров смогли посетить институт.

«За 30 лет Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК прошел сложный путь становления. Сегодня КИСИ – это ведущий think tank Казахстана и всей Центральной Азии. С самого начала создания КИСИ была задана высокая планка для аналитической работы. Каждый из директоров, каждый из сотрудников института за 30 лет привели его к местам в мировых рейтингах, международному авторитету. Руководители КИСИ всегда привлекали к работе самые талантливые кадры», – отметил директор КИСИ Еркин Тукумов подвел итоги 30 лет работы института в аналитике, отмечая крупные достижения.

«Буквально на днях в рамках программы молодых экспертов мы выпустим второй поток исследователей. На базе КИСИ участники программы проходят бесплатное модульное обучение основам аналитики, и за лучшие аналитические работы на конкурсной основе получают денежное вознаграждение», - сказал руководитель отдела электоральных процессов Слямжар Ахметжаров.

За 30 лет существования КИСИ воспитало более 300 аналитиков. Все они теперь трудятся на разных должностях, среди них есть известные казахстанцы. Сейчас в КИСИ 3 центра, включающих 8 аналитических отделов. Всего в институте работают 63 человека, из которых 4 доктора наук, 7 кандидатов наук, 8 PhD и 30 магистров. Здесь соблюдается и гендерный баланс – 30 мужчин и 33 женщины.

За годы своей работы сотрудники КИСИ издали 376 книжных и справочных изданий, 230 индивидуальных и коллективных монографий. С 1994 года по сегодняшний день издано 300 номеров журналов «Казахстан-СПЕКТР», Central Asia’s Affairs, «Қоғам және Дәуір» и Analytic.

«Средний возраст сотрудников чуть выше 40 лет. Наша команда – настоящий dream team. Поэтому для КИСИ нет невыполнимых задач. Более того, мы всегда открыты и готовы делиться своими знаниями и навыками. Сотни студентов, магистрантов, докторантов прошли стажировки и практики в КИСИ. Уже второй год мы успешно реализуем Программу поддержки молодых казахстанских экспертов. КИСИ был и остается «кузницей кадров»», - сказал Еркин Тукумов.

Всю неделю двери Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК будут открыты для желающих посетить институт и ознакомиться с его деятельностью.