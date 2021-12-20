30 лет исполнилось Государственной фельдъегерской службе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан Канцелярии Премьер-Министра, состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель Государственной фельдъегерской службы Арнур Икранбеков отметил, что ее создание непосредственно связано с развитием нашего государства.

«Именно 30 лет назад, когда произошли коренные изменения в политической, экономической и общественной жизни страны, сразу же встал вопрос необходимости фельдъегерской службы. В результате 20 декабря 1991 года постановлением кабинета министров на базе управления фельдъегерской службы министерства связи была создана государственная фельдъегерская служба РК. В январе 1993 года в городе Минске главами правительств содружества независимых государств было подписано соглашение о межправительственной фельдъегерской связи. В Казахстане было проведено три заседания координационного совета - в 1996 году в Алматы, в 2005, 2014 годах - в городе Астане», - рассказал во время прошедшего мероприятия Арнур Икранбеков.

Сама история создания фельдъегерской связи берет начало с 17 декабря 1796 года. В советский период на базе фельдъегерского корпуса была образована Служба внешней связи при управлении по командному составу главного штаба.

«С первых дней обретения независимости Казахстана наша служба принимала непосредственное участие в развитии экономики республики. В целях обеспечения безопасности срочной доставки валюты, золота и других драгоценных металлов, необходимых для развития страны, привлекались сотрудники фельдъегерской службы. На сегодняшний день при поддержке руководства Канцелярии Премьер-Министра, Администрации Президента проводится работа по совершенствованию деятельности Государственной фельдъегерской службы», - сказал Арнур Икранбеков.

Он отметил, что в 2018 году Правительством был утвержден профессиональный праздник - день Государственной фельдъегерской службы РК 20 декабря. В ноябре 2020 года Указом Президента утверждены ведомственные награды фельдъегерской службы, медаль за вклад в развитие фельдъегерской связи, а также нагрудный знак «Отличник Государственной фельдъегерской службы».

«Работы по разработке символики государственной фельдъегерской службы, на основе которых были разработаны дизайны вышеперечисленных ведомственных наград, проводились самостоятельно нашими сотрудниками. В июле текущего года принят закон о Государственной фельдъегерской связи», - рассказал руководитель Государственной фельдъегерской службы.

Заведующий Общим отделом Администрации Президента РК Нурдаулет Толеев поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

«Ваш юбилей наступил буквально сразу после празднования 30-летия Независимости, с чем я хотел бы вас в первую очередь поздравить, пожелать дальнейшей успешной деятельности. Действительно, вам есть чем гордиться. За годы независимости вы прошли большой путь становления и развития, добились значимых результатов, состоялись как востребованная структура, эффективно решающая стоящие перед ней задачи. Каждый день несмотря ни на какие обстоятельства, проявляя высокую ответственность и дисциплинированность, обеспечиваете надежную доставку корреспонденции особой важности. Хоть труд фельдъегерей не виден для большинства людей, мы понимаем, что от вашей слаженной работы зависит принятие неотложных решений на самом высоком государственном уровне», - сказал Нурдаулет Толеев.

В своем слове он отметил значимый вклад фельдъегерской группы, работающей с Общим отделом АП РК.

«За текущий год в сохранности в кратчайшие сроки было доставлено свыше 12 тысяч служебных документов, в том числе более 3 тысяч иногородним адресатам и 9 тысяч по городу Нур-Султану», - добавил Н. Толеев.

С приветственным словом выступил и поблагодарил сотрудников службы за работу заведующий Отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Санжар Алиев.

В рамках торжественного мероприятия состоялась торжественная церемония награждения работников государственных органов и личного состава Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.