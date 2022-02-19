30 лет исполнилось дипломатическим отношениям между Казахстаном и Австрией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 февраля исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Австрия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«По этому случаю Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Канцлер Австрии Карл Нехаммер обменялись поздравлениями. В своем письме Президент К. Токаев подчеркнул, что за короткий по историческим меркам период страны установили содержательный политический диалог, наладили тесные торгово-экономические связи и расширили сотрудничество в рамках многосторонних структур. Вместе с тем, недавно вступивший в должность Канцлер К. Нехаммер отметил, что Казахстан является важным партнером в Центральной Азии не только для Австрии, но и для Европейского союза, и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики». – говорится в опубликованной на сайте информации.
На состоявшейся накануне знаменательной даты встрече Заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с послом Австрии Вилли Кемпелем было отмечено, что Австрия одной из первых стран Европы признала нашу независимость в 1992 году. Казахстан был первым государством в Центральной Азии, с которым Австрия установила дипломатические отношения. С тех пор казахстанско-австрийские политические контакты регулярно поддерживаются на высшем и высоком уровнях.
За 30-летний период сотрудничества создана солидная договорно-правовая база двусторонних отношений, проведены десятки совместных мероприятий по линии государственных органов и парламентов.
У двух государств совпадают или близки позиции по широкому кругу вопросов международной политики, прежде всего, в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения. Стороны тесно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур.
Последовательно развиваются торгово-экономические связи. Австрия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского союза. Сегодня на казахстанском рынке представлены порядка 350 австрийских компаний. В то же время, Казахстан является вторым торговым партнером Австрии среди стран СНГ.
Важным механизмом развития экономического сотрудничества стала созданная в 2011 году казахстанско-австрийская Межправительственная комиссия, юбилейное 10-е заседание которой состоялось в сентябре прошлого года.
Деловые круги двух стран проводят регулярные встречи и переговоры на площадках казахстанско-австрийского Делового совета и Форума регионов, первое заседание которого было организовано в 2018 году.
Казахстан и Австрию связывает не только продуктивное двустороннее сотрудничество, но и любовь к искусству. На протяжение последних 6 лет в рамках проекта «Жемчужины Казахстана – мелодии Великой Степи» проводятся различные культурные мероприятия, позволяющие австрийской публике знакомиться с историко-культурным наследием Казахстана.
Как показали итоги трех десятилетий, наши страны успешно взаимодействуют по целому ряду направлений и готовы работать над дальнейшим усилением взаимовыгодного сотрудничества.
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