30 лет был без документов житель ВКО
Сергей родился в селе Долонь, Бескарагайского района Семипалатинской области, КазССР, после попал в детский дом и получил среднее образование. Отсюда был направлен на военную службу в Красноярский край, город Сосновоборск, СССР.
«Отслужив в рядах вооруженных сил, вернулся в родные места, и в моей жизни все изменилось, но не в лучшую сторону», - рассказал он.
Сергей пристрастился к алкоголю и был привлечен к уголовной ответственности.
«После освобождения я не мог найти нормальную работу и перебивался случайными заработками, мне не хватало средств, чтобы сделать документы. Да и все деньги уходили на еду и посиделки с друзьями», - продолжил он.
Гражданин Балык получил травму ноги и в связи с этим ему нужна была операция, но сделать плановую операцию без документов ему не могли.
Сотрудники службы пробации быстро собрали все необходимые документы, совместно с представителями миграционной службы отдела полиции, заново подтверждали личность Сергея, помогли восстановить свидетельство о рождении, подтвердили гражданство РК и оформили его первое удостоверение личности.
«Спасибо сотрудникам службы пробации нашего района за их отзывчивость. Я бы сам не справился. Теперь я смогу найти хорошую работу и обеспечить свою старость. С этого дня я начну жить по-новому», - пообещал он.
«Сергей не первый кто обратился к нам за подобной помощью. Ранее мы уже оказывали социально-правовую помощь в виде документирования осужденной, состоящей на учете», - сообщил старший инспектор СП г. Курчатова.