30 лет был без документов житель ВКО

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - В СП г. Курчатова ДУИС по ВКО обратился гражданин Балык Сергей Иосифович, 1970 г.р., который уже 30 лет проживает без документов, имея на руках только старый паспорт образца 1974 года, который утратил свою силу в декабре 1991 года и ранее в Центр обслуживания населения не обращался. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сергей родился в селе Долонь, Бескарагайского района Семипалатинской области, КазССР, после попал в детский дом и получил среднее образование. Отсюда был направлен на военную службу в Красноярский край, город Сосновоборск, СССР.

«Отслужив в рядах вооруженных сил, вернулся в родные места, и в моей жизни все изменилось, но не в лучшую сторону», - рассказал он.

Сергей пристрастился к алкоголю и был привлечен к уголовной ответственности.

«После освобождения я не мог найти нормальную работу и перебивался случайными заработками, мне не хватало средств, чтобы сделать документы. Да и все деньги уходили на еду и посиделки с друзьями», - продолжил он.

Гражданин Балык получил травму ноги и в связи с этим ему нужна была операция, но сделать плановую операцию без документов ему не могли.

Сотрудники службы пробации быстро собрали все необходимые документы, совместно с представителями миграционной службы отдела полиции, заново подтверждали личность Сергея, помогли восстановить свидетельство о рождении, подтвердили гражданство РК и оформили его первое удостоверение личности.

«Спасибо сотрудникам службы пробации нашего района за их отзывчивость. Я бы сам не справился. Теперь я смогу найти хорошую работу и обеспечить свою старость. С этого дня я начну жить по-новому», - пообещал он.

«Сергей не первый кто обратился к нам за подобной помощью. Ранее мы уже оказывали социально-правовую помощь в виде документирования осужденной, состоящей на учете», - сообщил старший инспектор СП г. Курчатова.