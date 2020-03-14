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вчера 18:00
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30 лет без документов жили три сестры в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские помогли трем жительницам района М.Жумабаева получить документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 30 лет сестры жили в Казахстане без документов.
Родились они в Омской области РСФСР. В Казахстан переехали с родителями ещё в 1990-м году, когда старшей было 6 лет. Жили в сельской местности и считали, что не нуждаются в документах. Лишь когда возникла необходимость, они обратились за консультацией к начальнику департамента полиции Марату Тулебаеву.
Свидетельства о рождении сестры потеряли. От российской стороны ответ не приходил. Сотрудники управления миграционной полиции работали с посольством РК и международным бюро по правам человека.
«История, начавшаяся на акции «Приёмная на дороге», благополучно завершилась. Сельчанки были документированы в прямом эфире социальных сетей», - отметили в пресс-службе.
Начальник управления миграционной полиции Талгат Абилов говорит, что ситуации, подобные случаю трех сестёр, были характерны для девяностых годов, но встречаются и сейчас.
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