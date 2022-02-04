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30 лет без документов прожил мужчина в Жамбылской области

4 Февраля 2022 14:34
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30 лет без документов прожил мужчина в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 30 лет без документов прожил мужчина в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В адрес сотрудников управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области поступило письмо со словами благодарности от жительницы села Сарыкемер Байзакского района Гульмиры Искаковой.

Ее муж Комил Шерматов переехал из другой страны и на протяжении 30 лет жил без удостоверения личности. Из-за отсутствия документов мужчина не мог обратиться за бесплатной медицинской помощью.

Сотрудники миграционной службы помогли собрать все необходимые документы для оформления удостоверения лица без гражданства.

Лицо без гражданства, подав ходатайство, может получить гражданство РК в соответствии с нормами Закона РК «О гражданстве Республики Казахстан». Согласно статье 16 Закона «О гражданстве» в гражданство РК могут быть приняты лица, постоянно проживающие на территории РК не менее пяти лет либо состоящие в браке с гражданином РК (проживающие не менее трех лет).

Гульмира Искакова поблагодарила сотрудников полиции за их профессионализм и оказанную помощь и пожелала им успехов в службе.


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#Жамбылская область   #Общество  
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