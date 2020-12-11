Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

30% квота в партийных списках для женщин и молодежи: о норме в действии рассказал Ерлан Карин

11 Декабря 2020, 20:10
30% квота в партийных списках для женщин и молодежи: о норме в действии рассказал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этих выборах мы можем видеть заметное расширение участия молодежи и женщин в избирательных и политических процессах. Такое мнение высказал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

Помощник Президента напомнил, что в прошлом году, 20 декабря 2019 года, на втором заседании Национального совета общественного доверия Главой государства была озвучена инициатива о введении 30% квоты в избирательных партийных списках для женщин и молодежи. В феврале 2020 года был разработан соответствующий законопроект, и уже в мае он был подписан Главой государства.

«И теперь год спустя мы можем видеть, как эта норма уже начала действовать. Так, в списке партии «Nur Otan» в Мажилис доля женщин и молодежи составляет 31,7%, партии «Ак жол» - 36,8%, Народной партии Казахстана – 36,2%, партии «Ауыл» - 31,5%, партии «ADAL» - 31,2%. Такая же норма действуют и в отношении партийных списков и на выборах в маслихаты. Сейчас, к примеру, в корпусе депутатов маслихатов по всей республике численность молодежи составляет всего около 2%. Поэтому уже на этих выборах мы можем видеть заметное расширение участия молодежи и женщин в избирательных и политических процессах», - отметил Ерлан Карин.


Выборы   Политические партии   Политические реформы   Молодежь   Нацсовет   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной