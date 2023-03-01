30 кг наркотиков изъяли полицейские в Астане за два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции Астаны Сергей Ильиных проинформировал о проводимых мерах по борьбе с наркобизнесом и распространением синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На уровне Правительства подписывается комплексный план мероприятий, направленный на противодействие наркомании и наркопреступности на территории РК», - сказал Сергей Ильиных на брифинге.

По его словам, работа проводится в трех направлениях: профилактика наркомании, контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также по предотвращению сбыта наркотиков и ликвидации наркопреступности на территории РК.

«За последние два месяца на территории столицы зарегистрировано 183 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 34 факта сбыта. С незаконного оборота изъято 30 кг наркотических средств, в том числе 3,5 кг синтетических наркотиков», - сообщил Сергей Ильиных.

Ранее сообщалось, что полицейские Астаны заблокировали 75 сайтов за пропаганду употребления наркотиков.