Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наука и инновации

30 казахстанских студентов начали обучение по глобальной программе Huawei «Seeds for the Future 2022»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 10:42
30 казахстанских студентов начали обучение по глобальной программе Huawei «Seeds for the Future 2022»

В Казахстане стартовала обучающая программа «Seeds for the Future 2022» от компании Huawei, которая предоставляет студентам всего мира возможность повысить свои знания в сфере ИКТ и приобрести международную сертификацию в инновационных технологиях.

Студенты казахстанских вузов приняли участие в международной программе по изучению передовых технологий и решений, таких как технологии 4G и 5G, интернет вещей, облачные решения, искусственный интеллект и кибербезопасность. В число участников попадают лучшие представители ведущих университетов страны, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся сферой информационно-коммуникационных технологий. В этом году финалистами отборочного тура стали 30 студентов нескольких казахстанских вузов, в частности, АУЭС, КИМЭП, КЭУК, КАЗНУ, МУИТ, Назарбаев университет, КБТУ, Астана IT университет и Сатпаев университет.

photo

На церемонии открытия казахстанской программы «Seeds for the Future 2022» выступили вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева и руководитель Аффилированного Центра Четвертой Промышленной Революции МФЦА Павел Коктышев.

«Сейчас ни одна отрасль экономики не существует в своем традиционном виде, и цифровизация играет в этом большую роль. И очень важно, чтобы студенты, обучающиеся на ИКТ-специальностях, могли получить большой объем дополнительных компетенций, в дополнении к своей ВУЗовской программе. У нас в стране сейчас есть большие возможности — у нас представлены различные компании, которым интересен наш рынок, и которые готовы поделиться своей компетенцией. Нашим казахстанским студентам важно посмотреть международный опыт, изучить практические кейсы, поговорить с экспертами. Программа «Seeds for the Future» помогает реализовать одно из направлений, где мы готовим большое количество специалистов в области IT, ставя определенные задачи в сфере цифровизации», — отметил Камиль Акатов, вице-министр науки и высшего образования РК.

photo

В течение 7 дней молодые специалисты пройдут онлайн-курсы по ключевым направлениям ИКТ: 5G, Big Data, AI, IP, Cloud-технологии, «умные» дома и города, кибербезопасность. Занятия будут проводиться ведущими экспертами компании Huawei, которые поделятся со студентами своими знаниями и опытом в области ИКТ согласно стратегии построения экосистемы подготовки казахстанских специалистов в области цифровых технологий, развиваемой компанией на протяжении многих лет. В ходе программы участники также будут работать над командным проектом Tech4Good, в котором они смогут показать роль и ценность инновационных технологий в важнейших сферах жизни человека.

photo

«Программа «Seeds for the Future 2022» способствует целой экосистеме ИКТ-инфраструктуры. Мы хотим, чтобы молодое поколение понимало современные инновационные тренды и новшества в развитии данного сектора, и могло в дальнейшем применять данные знания в Казахстане, — рассказала Фарида Толеубаева, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan. — За время обучения студенты получают глобальные знания, ведь мы собираем лучших лекторов по всему миру. Данная программа является одной из ключевых проектов от компании Huawei, и в Казахстане мы хотим поддержать наших студентов, показывая, что у нас в стране можно получить знания мирового уровня. С этой целью мы также открываем ИКТ-Академии в университетах РК, где студенты имеют возможность пройти тренинги и получить международную сертификацию, признанную во всем мире».

В Казахстане отборочный тур проходил с 11 по 21 октября. За это время было принято 199 заявок от студентов, 30 из которых стали участниками проекта. Основными критериями отбора в проект были лучшие показатели GPA, мотивационное письмо и большая заинтересованность в индустрии ИКТ. После прохождения программы участники, успешно изучившие все курсы и активно вовлеченные в деятельность проекта, получат сертификаты и памятные призы, а также возможность пройти стажировку в компании Huawei.


Связь, ТВ, IT   Корея   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК