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    00:18, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    30 карагандинских школьников стали победителями национальной олимпиады «Мың бала»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Определены победители национальной олимпиады для сельских школьников Казахстана «Мың бала». Среди них 30 учащихся школ Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Олимпиада проходила в два этапа и охватила 150 тысяч учащихся 5-х и 6-х классов сельских школ страны.

    Комплексное тестирование первого этапа можно было пройти по выбору: удалённо – в режиме онлайн или в специально оборудованных помещениях. В первом туре участвовали 4 286 школьников из Карагандинской области.

    Второй этап проводился в офлайн-режиме на базе региональных центров тестирования. Во втором туре область представляли 162 учащихся 5—6-х классов.

    Участники интеллектуальных соревнований прошли компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку – для учащихся с казахским языком обучения, русскому языку – для учащихся с русским языком обучения, английскому языку и естествознанию.

    По итогам олимпиады отобрали тысячу победителей из 5 тысяч участников второго этапа. Среди лучших 30 учащихся школ области – 13 пятиклассников и 17 шестиклассников.

    Победители олимпиады, окончившие шестой класс, получат возможность обучаться в лицеях «Білім-инновация» и в специализированных школах-интернатах. Для этого до 16 июня необходимо подать заявление.

    Чтобы подать заявку, нужно:

    1. Войти в личный кабинет на сайте https://1000bala.elbasyacademy.kz/ и перейти во вкладку «Список школ».

    2. В открывшемся списке выбрать школу для зачисления и сформировать заявку.

    3. Внимание: необходимо выбрать только одну школу. Если вы решили поменять выбранное учебное заведение, вам необходимо отозвать заявку из предыдущей школы и сформировать новую.

    4. После обработки заявки администрация школы свяжется с вами.

    Кроме того, всем участникам II этапа предоставляется возможность бесплатно учиться в онлайн-школе Birge Oqý Академии Елбасы. В онлайн-школе ведущие педагоги страны проводят дополнительные занятия по математике, казахскому, русскому и английскому языкам. Подробную информацию можно получить по ссылке: birgeoqy.kz.

    Напомним, проект «Мың бала» реализуется в рамках инициативы Елбасы по выявлению и поддержке талантливой молодёжи El Úmiti Фондом Нурсултана Назарбаева. Олимпиада организована Академией Елбасы и Министерством образования и науки Республики Казахстан.


    Теги:
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