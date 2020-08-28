30 кандидатов прошли в Региональный совет Палаты предпринимателей ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На заседании региональной отборочной комиссии подвели итоги выборов, которые проходили в три этапа с 7 июля. Новый состав Регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО был озвучен в прямом эфире на Facebook, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

С первых дней отборочной кампании субъекты бизнеса Приуралья проявляли высокую активность. В итоге на 30 мест в Совете претендовали 135 кандидатов из города и районов области. Всего в голосовании приняли участие свыше 6 тысяч предпринимателей региона. Как отмечают члены отборочной комиссии, нарушений не было, выборы прошли честно и прозрачно.

«Выборы в Региональный совет в нашей области проходили впервые. На сайте можно было проголосовать за того или иного кандидата. Кандидаты были из разных отраслей. Отборочной комиссией было проведено более 5 заседаний, отобрано 135 кандидатов. Открытость и прозрачность выборов была обеспечена стопроцентно. Идея выборов членов Регионального совета, на мой взгляд, является очень правильной. Думаю, что кандидаты, которые были отобраны местным бизнес-сообществом достойно представят их позицию в Региональном совете. В любой сфере есть проблемы, и о них скажет только тот предприниматель, который непосредственно там работает. Отрадно, что в Региональном совете ПП ЗКО представлены практически все сферы бизнеса. Думаю, что избранные кандидаты будут отстаивать интересы предпринимателей, обсуждать нормативно-правовые акты и работать на защиту бизнеса»,- отметил член региональной отборочной комиссии, председатель правления АО «СПК «Aqjaiyq» Надир Курумбаев.

Директор Палаты предпринимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов подвел итоги голосования и обнародовал список нового состава Регионального совета.

«Всем спасибо за участие и проявленную активность. От Западно-Казахстанской области было 135 кандидатов. Это самое большое количество по республике. Голосование проходило посредством ЭЦП и с помощью SMS.

30 из 135 кандидатов прошли в региональный совет. 13 из них - предприниматели г. Уральск, 12 - из 12 районов области, также 5 квот было предоставлено бизнес-ассоциациям. Состав обновился, средний возраст 43 года. В новый состав вошли 19 членов из прежнего состава регионального совета», - пояснил Б.Ибраимов.

Региональный совет Палаты предпринимателей ЗКО – это наблюдательный орган, в составе которого 30 членов. Совет оказывает содействие дирекции палаты во взаимодействии с органами государственной власти, неправительственными, общественными и международными организациями; контролирует ход выполнения задач и достижения целей палаты; обеспечивает учет интересов конкретных отраслей и секторов экономики в текущей деятельности палаты.

Нужно отметить, что в ближайшее время планируется проведение первого заседания РС в новом составе, где будут рассмотрены организационные вопросы.