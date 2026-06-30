30 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

77 лет назад (1949) родилась ЕСЕНКАРАКЫЗЫ Ханбиби — журналист, поэтесса, член Союза писателей, заслуженный работник Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Родилась в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончила филологический факультет Чимкентского педагогического института, преподаватель казахского языка и литературы (1972).

Трудовая деятельность: учитель средней школы им. А. С. Макаренко, литературный сотрудник районной газеты «Сарыагаш», редактор областного телевидения и радио Южно-Казахстанской области, председатель Фонда милосердия и здоровья, председатель областного общества «Қазақ тілі», начальник областного управления культуры Южно-Казахстанской области, директор областной филармонии им. Ш. Калдаякова; директор Южно-Казахстанского областного музея жертв политических репрессий (2003).

Автор поэтических и прозаических книг «Қанат қақты», «Бұлтсыз аспан», «Жұлдызым», «Жангүлім», «Махаббатым мәңгілік», «Шындыққа қарай жүздім», «Сыр кітабы», «Жыр кітабы», «Жан айқайы», «Ай туады бозарып», «Күн шығады қызарып»; сборника избранных произведений в 6 томах (издательство «Жазушы», 2009); текстов известных песен «Нұрықамал», «Алтынай», «Дос іздедім», «Көңіл-гүл», «Махаббат өмірлері». Ее стихи переведены на русский, украинский, якутский, узбекский и киргизский языки.

Награждена орденом «Парасат» (2008), медалями «М. Әуезовтің 100 жылдығына» (1999, ЮНЕСКО), «Түркістанның 1500 жылдығына» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2002), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

72 года назад (1954) родился АЗИМОВ Сергей Жумабаевич — казахстанский кинорежиссер, член Союза кинематографистов СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, заслуженный деятель Казахстана.

Фото: time.kz

Родился в г. Нукусе (Каракалпакстан, Республика Узбекистан). Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Трудовая деятельность: кинорежиссер киностудии «Казахфильм», заведующий сектором пресс-службы Президента РК; заместитель генерального директора телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, директор Алматинского телецентра (1997-2001); главный продюсер ТПО-1 Агентства «Хабар» (2001-2002); генеральный директор Национальной компании «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2002-2007).

Режиссер и автор сценария более 30 короткометражных и 20 полнометражных документальных фильмов. Автор известных документальных фильмов, таких как «Фильмы встречаются в Алматы», «Заповедное место», «Неизвестные страницы жизни Избранного», «Я называл Абая отцом», «История одной любви», «Ничего невозможного нет» и др.

58 лет назад (1968) родился ТЛЕУБЕРДИ Мухтар Бескенулы — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вена.

Фото: Gov.kz

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, философ (1990).

Трудовая деятельность: стажер в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. М. Ломоносова (г. Москва, Россия) и в Институте лингвистики при университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея); атташе, третий секретарь управления стран Азии (1993-1996); третий, второй секретарь Посольства РК в Республике Корея (1996-1999); первый секретарь департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000); советник Государственного секретаря по международным вопросам в Администрации Президента РК (2000-2001); советник Посольства РК в Государстве Израиль (2001-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003-2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (2004-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины по совместительству (2005-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации и по совместительству в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (2009-2016); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2016-2019); министр иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021); заместитель Премьер-Министра — министр иностранных дел Республики Казахстан (2021-2023).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «10 лет ШОС» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

58 лет назад (1968) родился КӨШҚАЛИ Қайролла Дүйсешұлы — руководитель ГУ «Управление по делам религий города Астаны».

Фото: ortcom.kz

Родился в городе Гурьев (ныне Атырау). Окончил Гурьевский педагогический институт, факультет физического воспитания.

Трудовая деятельность: главный специалист управления по делам религий Атырауской области; руководитель управления по делам религии Атырауской области (2016-2023).

На занимаемой должности — с ноября 2023 года.

50 лет назад (1976) родился УМАРОВ Аскар Куанышевич — директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родился в г. Алматы. Окончил Университет «Туран», экономист.

Трудовая деятельность: специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997); специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998-1999); корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости недели» (2001-2004); шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004-2006); главный менеджер АО «КазМунайГаз» (2007); креативный директор ТОО «Infinity Communication» (2007-2008); первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (2008-2010); вице-президент НАО «Тюркская академия» (2011-2013); управляющий директор АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2014); президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (2014-2017); генеральный директор ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2017-2020); председатель правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2020-2021); вице-министр информации и общественного развития РК (2021-2022); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2022).

На занимаемой должности — с сентября 2022 года.