30 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился ДНИШЕВ Алибек Мусаевич — казахский оперный и камерный певец (тенор), народный артист СССР и Казахстана. «Қазақстанның Еңбек Ері», лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки, лауреат Международных конкурсов — имени Роберта Шумана в Цвиккау (1977, вторая премия) и Рио-де-Жанейро (1979).

Фото: kazpravda.kz

Родился в Алматы. Окончил вокальный факультет Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (класс Н. Шариповой).

Трудовая деятельность: солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; солист оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1978); основатель и руководитель «Театра Алибека Днишева» (1998); председатель правления АО «Раннила-Казахстан» (2006).

Репертуар певца включает партии из казахских, русских, западноевропейских опер, романсы. Наряду с академической музыкой исполняет казахские народные песни и песни советских композиторов.

Награжден орденом «Парасат», удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері» (2021).

59 лет назад (1967) родился НОГАЕВ Нурлан Аскарович — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Туркменистане.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Туркменистане

Родился в Актюбинской области. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, горный инженер (1993); Казахскую государственную академию управления, экономист (1999); Московский государственный институт международных отношений, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: электромонтер станции Кандагач (1984); старший эксперт, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили-Паскер» (1993-1995); заместитель генерального директора МП «Отрар Лтд» (1995-1996); инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» (1996-2006); исполнительный директор АО «НК «КазМунайГаз» (02.2006-08.2006); директор департамента нефтяной промышленности МЭМР РК (2006-2007); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2007-2010); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2010-2012); аким Западно-Казахстанской области (2012-2016); аким Атырауской области (2016-2019); министр энергетики Республики Казахстан (2019-2021); аким Мангистауской области (2022-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

51 год назад (1975) родился УМИРЗАКОВ Улан Ерденович — руководитель департамента государственных доходов по области Жетысу.

Фото: Gov.kz

Родился в Балхашском районе Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, специальность «Зоотехник» (1997); Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность «Финансы и кредит» (2004); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность «Государственный и региональный менеджмент» (2022).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза Карой Балхашского района Алматинской области (1991-1992); менеджер ТОО «Кооператор» (1997-2000); инспектор-контролер Иле Алатауского ГНПП (2000-2002); контролер абонентской службы КГП «Водопроводно-канализационное хозяйство», Алматы (2002); временно исполняющий обязанности ведущего инспектора отдела учета Налогового комитета Енбекшиказахского района (2004-2005); ведущий налоговый инспектор, главный налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета Енбекшиказахского района (2005-2006); начальник отдела непроизводственных платежей Налогового комитета Енбекшиказахского района (2006-2007); заместитель председателя Налогового комитета по Панфиловскому району (2007); заместитель председателя Налогового комитета Енбекшиказахского района (2007-2010); руководитель Налогового управления Райымбекского района Алматинской области (2010-2014); руководитель Управления государственных доходов Райымбекского района Алматинской области (2014-2015); заместитель руководителя таможенного поста «Алтынколь» департамента государственных доходов по Алматинской области (2015-2016); руководитель отдела непроизводственных платежей управления государственных услуг департамента государственных доходов по Алматы КГД МФ РК (2018-2019); руководитель отдела по работе с уполномоченными органами управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по Алматы КГД МФ РК (2019); руководитель отдела администрирования акцизов управления администрирования косвенных налогов ДГД по Алматы КГД МФ РК (2019-2021); руководитель управления крупных налогоплательщиков ДГД по Алматы (2021); руководитель управления государственных доходов по Алмалинскому району ДГД по Алматы КГД МФ РК (2021-2022); заместитель руководителя ДГД по Алматинской области КГД МФ РК (2022-2025).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

48 лет назад (1978) родился ДАУЫЛБАЕВ Еркебулан Абилханович — заместитель акима Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Родился в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил ЮКГУ имени М. Ауезова; Российскую академию таможни.

Трудовая деятельность: инспектор главного управления таможни по ЮКО (1999-2002); старший инспектор, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника отдела по борьбе с контрабандой главного управления таможни по ЮКО (2002-2009); начальник отдела ГАСК по ЮКО, заместитель начальника управления строительства по ЮКО, и. о. начальника управления по борьбе с контрабандой департамента таможенного контроля, начальник управления строительства по ЮКО (2010-2014); заместитель директора ТОО «АгроНК» (10.2014-02.2016); заместитель председателя южноказахстанского областного филиала партии «Нур Отан» (02.2016-07.2017); заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК (2017-2018); советник акима Жамбылской области (2018); заместитель акима Жамбылской области (05.2018-05.2020); заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (05.2020-07.2021); государственный инспектор Администрации Президента РК (07.2021-02.2022); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2022-2023); руководитель аппарата акима Туркестанской области (12.2024-03.2026).

На занимаемой должности — с марта 2026 года.

48 лет назад (1978) родился КУТТУКОВ Руфат Бауыржанович — прокурор Акмолинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: помощник прокурора Айтекебийского района Актюбинской области (2000); прокурор, старший прокурор, заместитель, начальник Управления прокуратуры Актюбинской области; прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области, прокуратуры Жамбылского района Жамбылской области и прокуратуры г. Атырау; первый заместитель прокурора Карагандинской области (2018-2020); начальник Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2020-2022); прокурор Мангистауской области (2022-2024).

На занимаемой должности — с мая 2024 года.

47 лет назад (1979) родился АЛТЫНБЕКОВ Канат Дуйсенбекович — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу.

Фото: instagram.com/kanataltyn/

Родился в Ескельдинском районе Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Алматы (2001); Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова (2009).

Трудовая деятельность: инспектор Пожарной части № 24 г. Текели ГУГПС Алматинской области; начальник ОЧС Коксуского района (2010-2012); начальник ОЧС Енбекшиказахского района (2012-2014); начальник Отдела кадровой работы ДЧС Алматинской области (2014); начальник Отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области; заместитель начальника Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты; начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Талдыкорган (2019-2022); заместитель начальника ДЧС области Жетісу (2022-2025); заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны (2025); исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу (2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

44 года назад (1982) родилась КИМ Вера Александровна — казахстанский общественный деятель.

Фото: Жаслан Жумабеков

Родилась Павлодаре. Окончила Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (2003); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, магистр социальных знаний (2017).

Трудовая деятельность: заместитель директора Павлодарского городского социально-волонтерского центра (2003-2005); исполняющая обязанности директора Павлодарского городского социально-волонтерского центра (2005-2006); председатель МОО «Социально-волонтерский центр» (2006-2010); директор волонтерских программ в ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» (2010-2012); председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» (с 2012); руководитель координационного агентства Проекта развития молодежного Корпуса в Zhasproject (2017-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2021-2023); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2023-2026).

Также в этот день родились:

191 год назад (1835-1929) родился Жаяу Муса БАЙЖАНУЛЫ — певец, акын, композитор.

Фото: Wikipedia

Уроженец Баянауылского района Павлодарской области. В детские годы познакомился с разновидностями народной музыки, с искусством певцов и кюйши. Пел, играл на домбре, кобызе, сырнае, скрипке. Муса дружил с первым казахским ученым Шоканом Уалихановым, создал музыку на стихи Ыбрая Алтынсарина «Давайте, дети, учиться», вел дневниковые записи в стихотворной форме, посвятил песни Абаю Кунанбаеву.

Первое крупное произведение «Қыздар-ай» («Ох, девушки») Жаяу Муса создал в Омске. Вернувшись в родные края, он активно включился в общественную жизнь. Мелодика песен Жаяу Муса по своему интонационному складу и ладотональной структуре отличается самобытностью и оригинальностью. Многие рукописи обнаружены в архивах Алматы, Казани, Санкт-Петербурга, Омска. Нотные записи кюев и песен Жаяу Муса сделаны в разные годы А. Затаевичем, А. Жубановым, Б. Ерзаковичем, М.Лалиновым. Музыкальные произведения Жаяу Мусы использовали казахские композиторы в операх («Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Біржан мен Сара», «Беккет»), симфониях, эстрадных произведениях. Имя Жаяу Мусы носят культурно-просветительное училище в городе Аксу Павлодарской области, одна из улиц города Павлодар.