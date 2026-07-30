30 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2013 году. Его основная задача — повышение осведомленности о положении жертв торговли людьми, поощрение и защита их прав.

Международный день дружбы

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, способствующие усилиям международного сообщества и направленные на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

СОБЫТИЯ

В 1925 году с введением в штат Павлодарского исполкома должности архивариуса началась история архивных учреждений Павлодарской области. В архивных учреждениях области числится около 1 млн 100 тысяч единиц хранения управленческой, научно-технической, аудиовизуальной документации учреждений, организаций, предприятий Павлодарской области и личных документов граждан за 1823–2007 годы. Совокупность этих видов документов дает возможность получить сведения по самым различным аспектам отечественной истории. Это документы, начиная с XIX века и до наших дней, созданы на бумаге, пленке, магнитных лентах и дисках.

В 1937 году в Восточном Казахстане было открыто движение по железнодорожному участку «Рубцовск — Риддер», явившееся грандиозным историческим событием, потому что соединило регион, богатый рудами цветных металлов, со стальными магистралями советского пространства. Это послужило мощным толчком к бурному росту металлургии, строительству новых промышленных предприятий, вывело Восточный Казахстан в лидеры индустрии.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Кабо-Верде. Кабо-Верде (прежнее название — Острова Зеленого Мыса) — республика, занимающая островной архипелаг, расположенный в Атлантическом океане к западу от Африки. Независимое государство состоит из 18 островов. Территория — 4033 кв. км. Столица государства — город Прая. Официальный язык — португальский. Национальная валюта — эскудо Кабо-Верде. Главой государства и главнокомандующим Вооруженными силами является президент.

В 1993 году установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Восточной Республикой Уругвай. Уругвай — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. Территория — 176,2 тысячи кв. км. Столица — Монтевидео. Государственный язык — испанский. Национальная валюта — уругвайский песо. Глава государства и правительства — президент, избираемый населением на пятилетний срок (недопустимо избрание на второй срок подряд).

В 2012 году ансамбль «Тумар» из Астаны занял первое место на международном конкурсе-фестивале «Бегущая по волнам» в Италии. Его участники стали лучшими в номинации «Народный танец». Нашу столицу на фестивале танцев в итальянском городе Римини представлял художественный коллектив из 25 детей. Все они занимаются в новом Дворце школьников в Астане, руководит танцевальным ансамблем «Тумар» Алия Бигенова.

В 2016 году Республику Казахстан пригласили на международную выставку по «зеленым» технологиям в Малайзии. С целью эффективной презентации Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане и привлечения потенциальных участников казахстанской стороне была предоставлена на бесплатной основе площадь с необходимым выставочным и рекламным оборудованием.

В 2017 году в городе Самсун (Турция) стартовали XXIII Сурдлимпийские игры. В главном старте четырехлетия принимали участие более трех тысяч спортсменов с нарушением слуха из 100 стран мира. Казахстанец Аян Абдраш, выступавший в весе до 58 кг, завоевал золотую медаль по таеквондо, победил в первой схватке спортсмена из России, во второй — иранского таеквондиста. В третьей встрече показал лучший результат, чем его соперник из Китая. А в финале одержал победу над украинским спортсменом.

В 2017 году в рамках программы «ЭКСПО-2017» в Государственном театре оперы и балета Astana Opera прошел Всемирный конкурс оперного искусства «Опералия». Мария Мудряк стала обладателем третьей премии и денежного приза в размере 10 тысяч долларов.

В 2018 году в Паттайе (Таиланд) на чемпионате мира по тайскому боксу FISU казахстанец Еламан Саясатов завоевал золотую медаль. В финальном поединке казахстанский спортсмен стал чемпионом мира среди студентов в весовой категории до 54 килограммов. Еламан Саясатов завоевал единственное «золото» для Казахстана. Кроме того, в копилке нашей сборной два «серебра» и четыре бронзовые медали.

В 2020 году короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии. Цель фестиваля KIMFF — продвижение талантливых режиссеров со всего мира.

В 2021 году за особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства Днишеву Алибеку Мусаевичу была присвоена высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

В 2023 году водитель пожарной части Усть-Каменогорска Ерзат Сакабанов стал чемпионом на турнире смешанных единоборств Alash Pride — 87 в Шымкенте. Сакабанов сразился в финале с Д. Махабаджановым. По итогам непростой схватки водитель машины пожарной службы Ерзат Сакабанов стал чемпионом турнира.

В 2024 году на главной химической олимпиаде IChO-2024 сборная Казахстана произвела фурор, пополнив копилку двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Призовые места завоевали Ринат Илюсизов из Павлодара, Кирилл Ким и Абылай Кабдулхадыр из Астаны, Адильжан Молдагул из Мангистауской области. International Chemistry Olympiad входит в топ-7 самых престижных мировых олимпиад.

В 2025 году в Анкаре подписано Соглашение между ТРК Президента Казахстана и ведущим информагентством Турции — Anadolu Ajansı. Подписали его директор ТРК Президента Раушан Кажибаева и руководитель Anadolu Ajansı Сердар Карагёз. Документ открыл возможности для обмена новостями на четырех языках, совместных проектов, стажировок и обмена опытом между журналистами. ТРК Президента объединяет крупнейшие медиаресурсы страны, включая международное агентство Kazinform, а Anadolu Ajansı является главным государственным агентством Турции с сетью более чем в 100 странах.