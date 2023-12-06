30 иностранцев выдворили за пределы РК в Жамбылской области

Планомерную работу по предотвращению нелегальной миграции проводят сотрудники департамента полиции Жамбылской области, передает агентство Kazinform .

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 30 иностранных граждан из стран дальнего зарубежья привлечены к уголовной ответственности и депортированы с территории Республики Казахстан.

- Среди задержанных и депортированных 16 граждан Афганистана, пять граждан Непала, четыре гражданина Пакистана, три гражданина Индии и два гражданина Шри-Ланки, - пояснили в ведомстве.

Помимо этого, сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению незаконных трудовых мигрантов.