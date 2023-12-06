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    02:16, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    30 иностранцев выдворили за пределы РК в Жамбылской области

    выдворение инострацев
    Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

    Планомерную работу по предотвращению нелегальной миграции проводят сотрудники департамента полиции Жамбылской области, передает агентство Kazinform .

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 30 иностранных граждан из стран дальнего зарубежья привлечены к уголовной ответственности и депортированы с территории Республики Казахстан.

    - Среди задержанных и депортированных 16 граждан Афганистана, пять граждан Непала, четыре гражданина Пакистана, три гражданина Индии и два гражданина Шри-Ланки, - пояснили в ведомстве.

    Помимо этого, сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению незаконных трудовых мигрантов.

    - За осуществление незаконной трудовой деятельности на территории Казахстана в Байзакском районе Жамбылской области привлечены к административной ответственности восемь граждан Республики Узбекистан. Материал направлен в районный суд для принятия решения, - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Регионы полиция Жамбылская область Граница мигранты
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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