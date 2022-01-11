30-градусные морозы будут в Казахстане 11-13 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 января 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы страны, сохранятся морозы до 20-25, местами 30 мороза.

12 января Северный и Южный циклоны принесут с собой снег, метели, а также кратковременное повышение температуры воздуха, однако 13 января в тыл им сместится следующий холодный Северо-западный антициклон, который вновь вызовет морозы, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны до 30 градусов мороза.

Что касается южных, юго-восточных регионов Казахстана, то здесь, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, усиление ветра, а также постепенное повышение температуры воздуха до 2-10 тепла.