РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:21, 11 Январь 2022 | GMT +6

    30-градусные морозы будут в Казахстане 11-13 января

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 января 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы страны, сохранятся морозы до 20-25, местами 30 мороза.

    12 января Северный и Южный циклоны принесут с собой снег, метели, а также кратковременное повышение температуры воздуха, однако 13 января в тыл им сместится следующий холодный Северо-западный антициклон, который вновь вызовет морозы, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны до 30 градусов мороза.

    Что касается южных, юго-восточных регионов Казахстана, то здесь, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, усиление ветра, а также постепенное повышение температуры воздуха до 2-10 тепла.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Сегодня, 12:38
    Мать первоклассника заявила об изнасиловании ребенка в школе в Алматы
    Сегодня, 12:30
    Более 4 млрд тенге оставалось на счету холдинга «Зерде» к моменту ликвидации
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!