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    14:56, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    30-градусную жару ожидают на западе Казахстана

    казгидромет
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    В ближайшие дни, 23-25 сентября, на западе, юге, в Актюбинской области и в области Улытау прогнозируется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В дневные часы воздух на западе РК прогреется до 25-30 тепла, в северных, южных регионах и в центре страны прогнозируется повышение температуры до 18-23 тепла, на востоке республики температура понизится до 7-13 тепла.

    В северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков.

    На востоке и юго-востоке страны прогнозируется дожди, временами сильные дожди, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег.

    На севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы будут отмечаться заморозки до 2 градусов.

    Теги:
    Казгидромет Погода
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