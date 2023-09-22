30-градусную жару ожидают на западе Казахстана

В ближайшие дни, 23-25 сентября, на западе, юге, в Актюбинской области и в области Улытау прогнозируется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В дневные часы воздух на западе РК прогреется до 25-30 тепла, в северных, южных регионах и в центре страны прогнозируется повышение температуры до 18-23 тепла, на востоке республики температура понизится до 7-13 тепла.

В северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков.

На востоке и юго-востоке страны прогнозируется дожди, временами сильные дожди, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег.

На севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы будут отмечаться заморозки до 2 градусов.