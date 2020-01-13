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30 эвакуировано и один человек спасен во время пожара в Кокшетау

13 Января 2020 15:00
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30 эвакуировано и один человек спасен во время пожара в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 30 человек эвакуировано и один спасен во время пожара в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, пожар произошел 12 января в 15.48 в доме 43, микрорайона Юбилейного в областном центре.

«Пожар произошел в жилой квартире на площади 30 кв. м. Пожар локализован в 16.07 и ликвидирован в 16.35. Причина пожара устанавливается», - уточнили в ведомстве.

При этом было эвакуировано 30 человек и спасен инвалид, находившийся в соседней квартире. «Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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