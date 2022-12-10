30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза

10 Декабря 2022, 00:36

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снегоуборочные работы проводят городские коммунальные службы в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, из-за резкого ухудшения погодных условий, обильного снегопада и образования гололеда в областном центре ежедневно ведутся снегоуборочные работы.

«9 декабря коммунальные службы города, в частности ТОО «Жасыл Ел Тараз» вывели на улицы Тараза 30 единиц специализированной техники, - пояснили в ведомстве. - Это 11 КамАЗов, одна «Газель», три автобуса, два МТЗ-80, пять мини-тракторов, девять ЗИЛов, три погрузчика и один грейдер. В снегоуборочных работах задействовано 267 работников коммунальных служб».

На подсыпку центральных проспектов и магистральных улиц, тротуаров было израсходовано 2 346 кубометров песка, 856 тонн соли. Работники «Жасыл Ел Тараз» занимаются расчисткой автобусных остановок, дорог, прилегающих к учреждениям образования и здравоохранения.

Для подготовки к зиме товарищество «Жасыл Ел Тараз» приобрело 1 000 тонн соли и 3 600 кубометров песка. Все коммунальные службы в областном центре работают в круглосуточном режиме, отметили в акимате города Тараза.

Как сообщалось ранее, 28 ноября в регионе зафиксировано общее ухудшение погодных условий, сильный гололед. Было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент.

В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать Правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.