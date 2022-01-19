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30 единиц оружия изъяли акмолинские полицейские за четыре дня

19 Января 2022 21:38
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30 единиц оружия изъяли акмолинские полицейские за четыре дня

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, за четыре дня в регионе из незаконного оборота изъято 10 единиц огнестрельного оружия, 15 боеприпасов, четыре единицы специальных средств, а также 20 единиц холодного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К примеру, 18 января сотрудниками Атбасарского РОП в ходе подворного обхода в рамках ОПМ у 44-летнего местного жителя обнаружено и изъято не зарегистрированное двуствольное ружье, 12 калибра, марки ТОЗ-34Р. В этот же день сотрудниками управления криминальной полиции в салоне автомобиля жителя областного центра и его пассажира были обнаружены и изъяты три металлических ножа, металлический «кастет», - поделились в ведомстве.

Днем ранее, 17 января, на территории Бурабайского района у жителя одного из сел оперативниками обнаружено и изъято незарегистрированное охотничье ружье марки ИЖ-18Е 16 калибра.

«По всем фактам проводится проверка, кроме того, назначено судебно-баллистическое исследование. По результатам проведнной экпертизы будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.

Напомним, в регионе проходит ОПМ «Правопорядок». За время его проведения проведено 957 обходов, проверено 403 заброшенных зданий и 554 заброшенных дачных массивов.


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#Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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