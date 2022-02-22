30 единиц огнестрельного оружия изъяли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 30 единиц огнестрельного оружия изъято из незаконного оборота в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Как известно, в регионе в целях оздоровления оперативной обстановки, принятия мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, с 16 января до особого распоряжения проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«В период проведения ОПМ сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 30 единиц огнестрельного оружия, из них 26 единиц гладкоствольного ружья, два электрошокера, по одному газового и нарезного оружия. Также обнаружено два факта ношения холодного оружия», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Кроме того, было выявлено более 1300 фактов мелкого хулиганства, 1468 фактов появления в общественных местах в алкогольном опьянении и более 1600 фактов проживания в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность.

В ходе проведения ОПМ особое внимание уделяется на недопущение преступлений в общественных местах, раскрытие преступлений «по горячим следам» в дежурные сутки, а также выявление незаконного ношения и хранения запрещенных предметов.

Вместе с тем, в регионе увеличены и усилены наряды патрульной полиции. Также сотрудниками полиции ведется проверка арендных квартир, гостиниц, хостелов и дачных массивов.