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    23:42, 31 Май 2021 | GMT +6

    30 единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – У акмолинцев изъято 30 единиц огнестрельного оружия, которое хранилось незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона, в республике проходит ОПМ «Кару», направленное на изъятие огнестрельного оружия из незаконного оборота, розыск похищенного и утраченного оружия, а также предупреждение преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия.

    30 мая в Жаркаинском районе у жителя одного из сел был обнаружен и изъят обрез двуствольного охотничьего ружья неустановленной марки, а также два патрона различных калибров. По словам мужчины, огнестрельное оружие было найдено им пять лет назад в поле.

    «Ряд аналогичных нарушений выявлен и в других районах области. К примеру, в минувшие выходные у жителя Зерендинского района было изъято незарегистрированное одноствольное охотничье ружье неустановленной марки 16 калибра. В этом же районе местная жительница добровольно выдала незарегистрированный пистолет, который хранила в кладовом помещении дома. Также среди изъятого оружия имеются четыре обреза, относящиеся к разряду криминального оружия», - отметили в ведомстве.

    Кроме того, у временно не работающего 34-летнего жителя города Степногорска было изъято свыше 20 штук взрывчатого вещества «Петроген».

    Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, по результатам которой будут приниматься меры процессуального характера.

    Напомним, в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения. Также была названа цена, которую можно получить за добровольную сдачу оружия.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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