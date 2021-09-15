АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 доз мефедрона изъяли у иностранцев в Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 6 по 12 сентября в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг-2021» за шесть дней полицейские Мангистау выявили 20 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Из шести уголовных преступлений два факта по статье 297 ч.1 УК РК , четыре – по статье 296 ч.4 УК РК. Также выявлено 14 уголовных наркопроступков по статье 296 ч.2-3 УК РК, связанных с хранением наркотических средств, без цели сбыта.

Составлено семь протоколов об административных правонарушениях: факт по ст.426 ч.2 КоАП РК «Безрецептурный отпуск лекарственного средства«. четыре факта по ст.427 ч.1 КоАП РК «Нарушение правил технической укрепленности помещений«. два факта по ст.464 ч.1 КоАП РК «Нарушение правил (норм) лицензирования деятельности, в сфере легального оборото прекурсоров». Из незаконного оборота изъято 1 кг 748 граммов различных наркотических средств, в том числе 1 кг 660 граммов марихуаны и 88 граммов синтетических наркотиков («мефедрон», «альфа PVP» и другие аналоги).

Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных задержаны граждане Республики Узбекистан. Во время обыска у них обнаружено наркотическое средство «мефедрон» общим весом 50 граммов, расфасованные в 30 полиэтиленовых пакетика.