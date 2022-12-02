30 домов находятся без тепла в Экибастузе

2 Декабря 2022, 19:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врио акима Павлодарской области акима Павлодарской области Олег Крук сообщил о ситуации с отоплением в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас было отключенными 49 домов. Сегодня на вечер мы имеем совсем другую картину – мы с утра подключили ЦТП-52, поставили прогрев и стали размораживать трубопроводы, которые идут внутрь домов. Из 17 домов мы занесли теплоноситель в 6 домов. На 18:00 у нас отключены 11 домов по ЦТП-52, и 19 домов в мкр 5а и в 6-ом. В общей сложности 30 жилых домов, которые отключены на 18:00», - сообщил Олег Круг на брифинге в оперативном штабе.

В ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.