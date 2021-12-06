30 добрых дней: Благотворительный челлендж объявили молодые волонтеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 meirimdi kun» («30 добрых дней») – под таким названием 1 декабря по всей стране успешно стартовал благотворительный челлендж. Его инициировали активисты Республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team, передает МИА «Казинформ».

Акция приурочена к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан и продлится месяц.

Всего за неделю «вызов» приняли десятки неравнодушных казахстанцев.

« Наш главный посыл в том, чтобы помочь нуждающимся и наглядно показать, что творить добро несложно, его можно и нужно делать ежедневно. Очень приятно, что нас правильно поняли и поддержали. Нам пишут из всех областей, даже из-за рубежа. Казахстанские студенты, диаспоры спрашивают, интересуются, как можно присоединиться к акции. Это радует и вдохновляет! « - говорит руководитель Qazaqstan Team Олжас Сулейменов.

Организаторы отмечают, что для участия не обязательно ждать официального «паса» от них, всем желающим достаточно лишь сделать доброе дело. Выложив видео в соцсетях с хештегами #30meirimdikun и #30добрыхдней, можно тегнуть @QazaqstanTeam и отметить своих друзей, коллег, которым вы передаете эстафету.

Добрым поступком может быть как покупка одежды малоимущим, так и просто угощение обедом нуждающихся. Не обязательно тратить большую сумму, говорят организаторы, главное иметь искреннее намерение принести пользу, поддержать ближнего.

Одними из первых эстафету подхватили блогеры Мейржан Туребаев @meirzhach_tv и Артур Давлетьяров @artur_davletyarov. Видео Мейржана набрало уже около миллиона просмотров.

Стоит отметить, что рядовые казахстанцы очень тепло отзываются о молодежной инициативе, активно комментируют в позитивном ключе.

« Давайте соревноваться в благих делах! Ведь совершить добрый поступок не так сложно, тем более когда мы вместе! « - призывает Олжас Сулейменов .



