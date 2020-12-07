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30 добрых дел: воспитанники «Жас сарбаз» передали военным медикам продуктовые наборы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Декабря 2020, 04:23
30 добрых дел: воспитанники «Жас сарбаз» передали военным медикам продуктовые наборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 продуктовых наборов передали военным медикам Министерства обороны воспитанники движения «Жас сарбаз» в рамках акции «От сердца к сердцу». Она приурочена к 30-летию Независимости РК. Мероприятие прошло при поддержке военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана и торгового центра Magnum. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УВП.

«Подобные акции проводятся не в первый раз. В наших силах оказать максимальную поддержку врачам во время карантина, которые самоотверженно трудятся, чтобы предотвратить распространение вируса. Для участников движения «Жас сарбаз» нет лучшей награды, чем благодарность страны. Мы не устаем делать добрые дела и призываем всех неравнодушных людей присоединиться к нам», – отметил председатель столичного филиала Республиканского объединения детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Асхат Налшыбек.

Напомним, в преддверии 30-летия Независимости Казахстана в столице проходят социальные и благотворительные мероприятия под девизом «30 добрых дел». Главная цель эстафеты – сделать добро для города и его жителей.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.


Астана   Благотворительность   Здравоохранение   Общество   Благодарность врачам  
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