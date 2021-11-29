30 добрых дел: Студенты Карагандинского технического университета помогают нуждающимся

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Молодежная ассоциация КарТУ «Жас Орда» запустила акцию «30 добрых дел», посвященную 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В течение месяца студенты будут раздавать продукты первой необходимости малоимущим, проводить творческие мастер-классы для воспитанников детских домов, благотворительные спортивные турниры в помощь детям с тяжелыми заболеваниями, акции по сдаче донорской крови, экосубботники и другое.

««30 добрых дел» – это не просто акция, это возможность для студентов и волонтеров проявить любовь к своей родине и ее гражданам, показать, что добро начинается с каждого из нас. За неделю уже было проведено семь благотворительных мероприятий, – рассказал председатель Молодежной ассоциации КарТУ Ильяс Смаилов. – А за 30 дней наши активисты организуют не менее 30 благотворительных и волонтерских акций».

Так, студенты уже привезли игрушки в детские дома «Асем» и «Таншолпан», побывали в доме престарелых «Благодать» с досуговой программой, помогли продуктами нуждающимся, убрали во дворах частных домов пожилых людей, купили корм для животных.