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30 детских площадок и 10 футбольных полей откроют в Темиртау

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 12:06
30 детских площадок и 10 футбольных полей откроют в Темиртау Фото: gov.kz

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау продолжат приводить в порядок дороги и дворы. Эти вопросы поднимали жителей на встрече с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В этом году в городе металлургов дополнительно установят 30 детских площадок и 10 футбольных полей.

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По словам акима города Ораза Таурбекова, новые детские площадки будут устанавливать во дворах 6, 7 и 8-го микрорайонов, 70-го квартала, проспектов Республики, Мира и Металлургов, улиц Ч. Валиханова, Абая, Байсеитовой, Чернышевского, Н. Абдирова, Темиртауской и Казахстанской. Помимо 10 футбольных полей, в Темиртау обещают оборудовать три новые спортивные площадки. Кроме того, появятся две специализированные площадки для выгула собак.

В посёлке Актау установят пять детских площадок. Здесь также начнут ремонтировать фасады и кровли многоэтажек. В этом году должны охватить 14 домов.

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Жители Актау давно поднимают вопрос о необходимости строительства центральной котельной. Проектно-сметная документация разработана и сейчас находится на госэкспертизе. В посёлке Актау предусмотрен ремонт 6,6 км дорог на трёх улицах – Восточной, Почтовой и Коллективной.

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В Темиртау в этом году отремонтируют 52,5 км автодорог, продолжат восстановление опор уличного освещения. Также выделены средства на ремонт ливневой канализации, установку дополнительных камер видеонаблюдения.

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На встрече жители также поднимали вопросы качества и доступности медицинских услуг, состояния ЖКХ, просили дать больше возможностей заниматься массовым спортом. По ряду обращений Ермаганбет Булекпаев сразу же давал поручения руководству города.

По завершении встречи аким области провёл личный приём граждан.

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