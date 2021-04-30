30 деревьев высадили на территории столичного жилого комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости РК в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом «30 добрых дел». В рамках этой акции на территории ЖК «Тамыз» посадили 30 деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В рамках акции «30 добрых дел» в столице на территории Жилого комплекса «Тамыз», расположенного по адресу: Тлендиева, 15/1 произвели посадку 30 деревьев. В мероприятии приняли участие сотрудники акимата района Сарыарка, столичного Управления молодежной политики, КГУ «Астана жастары» города Нур-Султан и волонтеры.

Акция организована с целью благоустройства и озеленения территории города, таким образом, волонтеры и сотрудники внесли свой вклад в экологическое развитие столицы.

В ходе мероприятия соблюдены все саннормы. Участники были обеспечены масками и перчатками.

Напомним, в столице проводится экологический месячник «Бірге Таза Қазақстан», в рамках которого на территории города планируется посадка 16 тысяч зелёных насаждений.