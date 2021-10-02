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    19:12, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    30 деревьев посадили к 30-летию Независимости жители села в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Улытауском районе прошла акция по осенней посадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К 30-летию независимости Казахстана жители села Актас Улытауского района посадили 30 туй. Каждому «дереву жизни» (так еще называют тую) сельчане хотят дать имя, связанное с достижениями нашей страны.

    «Жители приняли активное участие в посадке деревьев. Это все делается для благоустройства нашего села. Добрые дела продолжатся и дальше», – сказал аким Актаса Дулат Сулейменов.

    А сами сельчане считают, что, участвуя в подобных акциях, они прежде всего подают хороший пример своим детям и внукам и прививают любовь к малой родине.



    Теги:
    30 лет Независимости Карагандинская область Общество
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