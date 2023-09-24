Этнополитической грамотности обучились 30 казахстанских сенаторов и мажилисменов

В Астане состоялся семинар по этнополитической грамотности для членов депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

На семинаре выступил Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК Галым Шойкин. Он отметил основные приоритеты государственной политики в межэтнической сфере, задачи по организации эффективного межэтнического диалога и взаимодействия, формирования общих ценностей и интересов, консолидирующих единый народ нашего государства.

В мероприятии приняли участие члены депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» в составе 30 депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, представители Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК и Института прикладных этнополитических исследований.

После выступления спикеров состоялось обсуждение актуальных вопросов в сфере межэтнических отношений, в частности были подняты вопросы обеспечения единства нации, выявления и профилактики рисков для межэтнической ситуации, интеграции мигрантов, преодоления «языка вражды» в социальных сетях, недопущения любых форм дискриминации по этническому или языковому принципу, финансирования исследовательских проектов и др.