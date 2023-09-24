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    10:38, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Этнополитической грамотности обучились 30 казахстанских сенаторов и мажилисменов

    депутаты
    Фото: пресс-служба Минкультуры и информации РК

    В Астане состоялся семинар по этнополитической грамотности для членов депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    На семинаре выступил Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК Галым Шойкин. Он отметил основные приоритеты государственной политики в межэтнической сфере, задачи по организации эффективного межэтнического диалога и взаимодействия, формирования общих ценностей и интересов, консолидирующих единый народ нашего государства.

    В мероприятии приняли участие члены депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» в составе 30 депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, представители Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК и Института прикладных этнополитических исследований.

    После выступления спикеров состоялось обсуждение актуальных вопросов в сфере межэтнических отношений, в частности были подняты вопросы обеспечения единства нации, выявления и профилактики рисков для межэтнической ситуации, интеграции мигрантов, преодоления «языка вражды» в социальных сетях, недопущения любых форм дискриминации по этническому или языковому принципу, финансирования исследовательских проектов и др.

    Теги:
    Сенат Парламента Мажилис
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