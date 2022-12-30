30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

30 Декабря 2022, 07:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1995году в селе Егиндыбулак Карагандинской области был установлен памятник Казыбек би (1667-1764) - великому бию, оратору, общественному деятелю и послу. Известен как посредник, которому удалось заключить временное перемирие во время вооруженных столкновений казахского и калмыцкого ханств.

В 1998 годув целях развития взаимосвязи поколений и укрепления единства казахстанского народа, 1999 год был объявлен Годом единства и преемственности поколений.

В 1999году в Атбасаре в Акмолинской области был открыт дом-музей писателя Ильяса Есенберлина. На доме, где жил писатель, установлена мемориальная доска.

В 2003 году был создан Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Центральный офис компании расположен в столице. Имеет два центра космической связи: наземный комплекс управления «Акколь» в г. Акколь в Акмолинской области и резервный наземный комплекс управления «Коктерек» в пос. Коктерек в Алматинской области. Специалистами АО «РЦКС» создана первая казахстанская орбитальная спутниковая группировка серии «KazSat», предназначенная для организации связи и телевизионного вещания и осуществления передачи данных на территории Республики Казахстан и сопредельных государств.

В 2005году Президент РК подписал Закон «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан». Согласно закону первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и православное Рождество являются выходными днями.

В 2011 году вышел в свет фотоальбом, посвященный 100-летию Д. Кунаева. Фотоальбом является эксклюзивным изданием, в котором использованы данные из семейного архива, которые ранее не публиковались.

Д. Кунаев родился в Алматы 12 января 1912 года. Трижды Герой Социалистического Труда. В советские годы руководил республикой более 20 лет.

В 2011 году управление туризма, физкультуры и спорта Астаны было отмечено сертификатом «Признанное совершенство» Европейского фонда менеджмента качества EFQM, подтверждающее соответствие городской организации туризма и спорта распространенным в Европе стандартам качества управления.

В 2013 году в Пекине посол Республики Казахстан в Китае Нурлан Ермекбаев вручил консульский патент почетному консулу Республики Казахстан в городе Хошимине (Вьетнам) Нгуен Тхань Хунгу.

Почетный консул уполномочен содействовать продвижению интересов Казахстана во Вьетнаме, обеспечивать соблюдение прав и интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан на территории консульского округа.

В 2013 годув Актобе в сквере у драматического театра состоялось торжественное открытие памятника классикам казахской литературы - народному писателю РК, драматургу Тахауи Ахтанову и народному поэту, драматургу Куандыку Шангытбаеву.

Бронзовый памятник объединил две фигуры. Драматург Т. Ахтанов изображен сидящим на стуле, рядом стоит его друг и земляк поэт Куандык Шангытбаев. Высота памятника составляет 6,5 метра. Автором выступил скульптор Женис Жубанкосов.

В 2017 году профессиональный шоссейный велосипед казахстанского бренда VINO, основателем которого является олимпийский чемпион и многократный победитель и призер самых престижных мировых соревнований Александр Винокуров, получил аккредитацию Международного союза велосипедистов (UCI).

Данная аккредитация предусматривает допуск спортсменов на велосипедах отечественной марки к выступлениям на самых престижных шоссейных велогонках, проводимых под эгидой UCI. Уже с 2018 года на аккредитованных велосипедах VINO ATM выступали гонщики континентальной команды Vino - Astana Motors.

В 2018 году 37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на XXIII Всемирных соревнованиях по ментальной арифметике, которые прошли в столице Малайзии - Куала-Лумпуре. В чемпионате приняли участие около 5000 «детей-калькуляторов» из 80 стран мира.

В 2020 году состоялась церемония открытия улицы имени Абая в столице Иордании - Аммане. В своем выступлении посол Айдарбек Туматов отметил, что присвоение имени Абая одной из центральных улиц иорданской столицы является очередным подтверждением дружеских отношений между Казахстаном и Иорданией, а также свидетельством высокого уровня кооперации между городами-побратимами - Нур-Султаном и Амманом.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «TORAŃǴY» из серии «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге. TORAŃǴY (Туранга) - тополь разнолистный. Внесен в Красную книгу Казахстана. У разных народов есть свои почитаемые деревья, считающиеся священными. У каждого из них есть своя собственная легенда. У японцев - это сакура, у европейцев - дуб, у индейцев - секвойя, у африканцев - баобаб. У древних номадов таким деревом, которому поклонялись и считали священным, считалась туранга.

Также Национальный банк Казахстана выпустил в обращение серебряные коллекционные монеты «BUǴY» из серии «Культовые животные - тотемы кочевников» номиналами 5 000, 500, 200 и 100 тенге. Олень - один из культовых священных животных в верованиях кочевых народов. В представлении прототюрков этот тотем трактовался как прародитель и служил символом продолжения рода.

В 2020 году в честь 175-летия великого казахского поэта и мыслителя в районе Гёльбаши Анкары торжественно открыты проспект и бюст Абая, автором которого является казахстанский скульптор Мурат Мансуров.

Заместитель губернатора Анкары Абдуллах Долек отметил, что очень рад присутствовать на открытии проспекта и памятника Абая. В своей речи он подчеркнул, что мы должны стремиться быть достойным продолжением наших предков.

В 2021 году в Алматы на одноименной улице был установлен памятник великому просветителю казахского народа, писателю, этнографу, общественному деятелю Ыбыраю Алтынсарину.

Авторами почти шестиметрового памятника из бронзы и гранита являются Данияр Сарбасов, Алимжан Токбаев, Дулат Усенбаев и Канат Бегулиев.