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30 человек за десять месяцев осудили за коррупцию в Нур-Султане

10 Ноября 2021 13:35
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30 человек за десять месяцев осудили за коррупцию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев в Нур-Султане осуждены за коррупцию и хищения 30 человек. Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «ANTIKOR ORTALYGY», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как показывает правоприменительная практика, мы все еще наблюдаем негативную тенденцию в работе некоторых государственных органов. С начала года Департаментом зарегистрировано 95 преступлений, из которых 3 относятся к категории особо тяжких, 48 тяжких, в том числе 61 коррупционного характера. Основная доля приходится на факты взяточничества, это 53 факта и 17 хищений», – сказал Ш. Кабдула.

По его словам, 28 фактов взяточничества приходятся на правоохранительные органы, в сфере здравоохранения - 10 преступлений, в сфере строительства - 6, энергетики - 8, образования - 3. К уголовной ответственности привлечены 47 лиц, в том числе 3 руководителя республиканского уровня, 2 городского уровня. Осуждены 30 человек, из них 20 за коррупционные преступления.

Ранее руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула рассказал о том, как наказан представитель акимата, принявший на работу человека, ранее совершившего коррупционное преступление.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Коррупция   #Другие государственные органы   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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