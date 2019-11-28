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30 человек в день обращаются с уличными травмами за медпомощью в Петропавловске

28 Ноября 2019 08:30
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30 человек в день обращаются с уличными травмами за медпомощью в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В травматологический пункт в Петропавловске за последние четыре дня обратились 120 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С минувшей субботы на дорогах в городе стало довольно скользко. Увеличилось и количество падений. Некоторым горожанам пришлось обращаться за медицинской помощью. Около 50 человек получили ушибы. Однако есть и более серьезные травмы.

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что за эти дни пять петропавловцев получили перелом бедра, трое – плеча, с переломами предплечья и кисти оказались 23 человека, у одного горожанина перелом ребра. 11 человек обратились с переломами голени, лодыжки и стопы. Госпитализировать пришлось 14 человек.

В городском акимате говорят, что с гололедом борются. По ночам очищают дороги, посыпают пескосоляной смесью проезжую часть, участки возле остановок общественного транспорта.

Травматологи предупреждают, что в гололед категорически нельзя торопиться. Вероятность падения возрастает в два-три раза. Особенно осторожным нужно быть людям пожилого возраста. Период восстановления после полученных травм у них более длительный.

Как передвигаться по гололеду, чтобы не получить травму, можно почитать здесь.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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