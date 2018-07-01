30 человек остались без крыши над головой в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В поселке Доссор Макатского района Атырауской области сгорел шестиквартирный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пожар начался в воскресенье под вечер. Огонь вроде потушили, что позволило нам спасти часть вещей - где-то половину. Но ночью огонь вновь разгорелся, и здание сгорело начисто. На улице без крыши над головой остались 6 семей. К счастью, никто не пострадал», - сообщил один из жителей сгоревшего дома Мурат Байтлеуов.
Как проинформировала заместитель акима Доссорского поселкового округа Гульнар Ергожина, людям, которым негде жить, предложено переселиться в здание школы-интерната. Там же будут храниться и вещи, которые им удалось спасти. Все документы переданы в Макатский районный акимат, где специальная комиссия будет решать, как помочь пострадавшим людям.
Этот дом барачного типа был построен еще в 1911 году англичанами и давно вошел в перечень объектов, подлежащих сносу.
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