30 человек эвакуированы при пожаре в пятиэтажке в Аркалыке
АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - При пожаре в жилом доме в Аркалыке эвакуированы 30 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Звонок о пожаре в жилом доме Аркалыка по улице Байтурсынова поступил 9 ноября в 20:51. Соседи сообщили о том, что с квартиры на втором этаже идет дым.
В 20:55 к месту происшествия прибыли пожарные расчеты СПЧ-4 в составе 2 ед. пожарной техники АЦ, 1 автолестница АЛ-30 и 11 человек личного состава. Хозяйка квартиры с четырьмя несовершеннолетними детьми встретила пожарных у подъезда.
Было установлено, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи и мебель на площади 60 кв. м. Образовавшийся дым начал стремительно распространяться по подъезду и отрезал путь к отступлению жильцов верхних этажей. Тогда с помощью автолестницы с балконов пятого этажа были спасены 19 человек, в том числе 13 детей. Одновременно по лестничному маршу сотрудники ДЧС эвакуировали 11 человек на улицу.
Два звена газодымозащитной службы локализовали пожар в 21:26. Еще в течение 30 минут огнеборцы продолжили свою работу, полностью завершив ликвидацию.
В больницу Аркалыка были госпитализированы четыре человека, один из них ребенок, 2014 г.р. Врачи установили диагноз: отравление продуктами горения легкой степени тяжести.
По предварительной версии, пожар возник по причине шалости детей с огнем.
- Склад в ТРЦ «Достык Плаза» загорелся в Алматы
- Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алматинской области
- Подозреваемый выпрыгнул с балкона пятого этажа в ВКО
- Пожар в райбольнице в Костанайской области ликвидирован
- Никол Пашинян сообщил, что спикер парламента Армении пострадал от участников беспорядков
- Российский вертолет Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана