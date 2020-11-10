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30 человек эвакуированы при пожаре в пятиэтажке в Аркалыке

10 Ноября 2020 11:35
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30 человек эвакуированы при пожаре в пятиэтажке в Аркалыке

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - При пожаре в жилом доме в Аркалыке эвакуированы 30 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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Звонок о пожаре в жилом доме Аркалыка по улице Байтурсынова поступил 9 ноября в 20:51. Соседи сообщили о том, что с квартиры на втором этаже идет дым.

В 20:55 к месту происшествия прибыли пожарные расчеты СПЧ-4 в составе 2 ед. пожарной техники АЦ, 1 автолестница АЛ-30 и 11 человек личного состава. Хозяйка квартиры с четырьмя несовершеннолетними детьми встретила пожарных у подъезда.

Было установлено, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи и мебель на площади 60 кв. м. Образовавшийся дым начал стремительно распространяться по подъезду и отрезал путь к отступлению жильцов верхних этажей. Тогда с помощью автолестницы с балконов пятого этажа были спасены 19 человек, в том числе 13 детей. Одновременно по лестничному маршу сотрудники ДЧС эвакуировали 11 человек на улицу.

Два звена газодымозащитной службы локализовали пожар в 21:26. Еще в течение 30 минут огнеборцы продолжили свою работу, полностью завершив ликвидацию.

В больницу Аркалыка были госпитализированы четыре человека, один из них ребенок, 2014 г.р. Врачи установили диагноз: отравление продуктами горения легкой степени тяжести.

По предварительной версии, пожар возник по причине шалости детей с огнем.



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#Костанайская область   #Происшествия  
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