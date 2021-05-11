30 человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау во время пожара из общежития были эвакуированы 30 человек, среди которых 10 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Пожар произошел рано утром 11 мая в городе Кокшетау по ул. Буденого, д. 60.

«Сообщение о том, что в Кокшетау горит комната в общежитии, поступило в 04:19. Были эвакуированы 30 человек, среди них и 10 детей. Для тушения пожара были привлечены 22 сотрудника и 5 единиц техники ДЧС. Пожар локализован в 04:40 и ликвидирован в 04:48. Причина пожара устанавливается», - проинформировал начальник УЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков.

Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.