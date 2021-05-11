РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:59, 11 Май 2021 | GMT +6

    30 человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау во время пожара из общежития были эвакуированы 30 человек, среди которых 10 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Пожар произошел рано утром 11 мая в городе Кокшетау по ул. Буденого, д. 60.

    «Сообщение о том, что в Кокшетау горит комната в общежитии, поступило в 04:19. Были эвакуированы 30 человек, среди них и 10 детей. Для тушения пожара были привлечены 22 сотрудника и 5 единиц техники ДЧС. Пожар локализован в 04:40 и ликвидирован в 04:48. Причина пожара устанавливается», - проинформировал начальник УЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков.

    Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!