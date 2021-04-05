30 человек эвакуировали при пожаре в бане в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее загорелось одноэтажное помещение бани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что пожар произошел по улице Красина. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые в первую очередь из сильно задымленной зоны эвакуировали 30 человек из них 10 детей.

Огонь пожарные ликвидировали на общей площади 15 кв. метров и не дали ему распространиться дальше. Всего было задействовано 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО устанавливают причину произошедшего пожара.