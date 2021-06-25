30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание произошло в одной из квартир дома №26 в 8 микрорайоне. 30 человек были эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

«Пожар произошел сегодня, 24 июня в 14:53 в доме №26 в 8 микрорайоне. По прибытии на место вызова спасателями было обнаружено горение мебели в коридоре квартиры и сильное задымление.

В ходе тушения пожара эвакуированы 30 человек. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован», - рассказал начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Назарали Селимов.



