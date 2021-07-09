30 человек эвакуировали из горящего дома полицейские Атырауской области

КУЛЬСАРЫ.КАЗИНФОРМ - В городе Кульсары Атырауской области в одном из многоквартирных домов произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 июля в 4:15 утра на пульт «102» поступил звонок о пожаре. Огонь вспыхнул из-за неисправности распределительного щита в подъезде одного из многоквартирных домов.

Прибывшие на место происшествия участковые инспекторы полиции Парахат Пирмагамбетов и Гарифолла Сагидоллин, инспекторы службы взвода патрульной полиции Айдар Шарипов, Рустем Сарузинов, Куанткан Сагидолаев и Алишер Сандибаев услышали крики о помощи жителей и эвакуировали 30 человек, 10 из которых – дети.

«Подъезд был задымлен, жители кричали из окна, просили вывести на улицу хотя бы детей. Мы сразу же принялись к делу. В первую очередь, накрыв одеждой, вытащили детей из пламени. К нашему счастью, никто не пострадал», – сказал инспектор взвода патрульной полиции Айдар Шарипов.

Отметим, что это не в первый раз, когда полицейские районного отдела Кульсары спасают людей в пожаре. В феврале также случился пожар в многоквартирном доме.