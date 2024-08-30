30 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1961) родилась КАЗБЕКОВА Меруерт Айткажиевна - председатель Союза женщин-предпринимателей Казахстана.

Родилась в г. Кокшетау. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983); Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, политолог (2007).

Трудовая деятельность: инженер-экономист Южно-Казахстанского областного государственного страхования (1983-1985); инженер-экономист, экономист, старший экономист Кокшетауского городского исполкома (1986-1989); руководитель хозрасчетно-экономической группы в г. Кокшетау (1991-1992); директор ТОО «Тлектес», финансовый директор ТОО «АВЗ-007» (1992-2006); председатель Акмолинского областного филиала Ассоциации деловых женщин (на общественных началах) (1998-2002); стажировка в США (2000); стажировка в США по программе «SАBIT» (2001); член партии ДПК «Ак жол» (2002); председатель Акмолинского областного филиала ДПК «Ак жол» (2002-2005); председатель Центра развития женского предпринимательства (на общественных началах) (2002-2006); начальник управления департамента финансов АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2006-2008); председатель Общественного объединения «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» (с 2008 года); секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК V созыва (с 2012 года); президент ОЮЛ «Бизнес Ассоциация женщин-предпринимателей «Asia» (2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2015-2021).

Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

54 года назад (1970) родилась ЖЫЛКЫШИЕВА Жазира Жаксылыккызы - советник председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Фото: taunews.kz

Родилась в Кызылординской области. Окончила Кызылординский педагогический институт, учитель физики (1992); Университет «Болашак», юрист (2006).

Трудовая деятельность: учитель физики в средней школе № 31 Жалагашского района (1992); заместитель директора средних школ №№ 31 и 202 Жалагашского района по воспитательной работе (1992-2001); главный специалист в управлении по делам государственной службы РК Кызылординской области, начальник отдела Кызылординского областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (2001-2005); начальник отдела в управлении по делам государственной службы РК Кызылординской области, заместитель директора Кызылординского областного департамента внутренней политики (2005-2007); заведующая отделом кадровой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2011); начальник управления занятости и социальных программ Кызылординской области (2011-2015); начальник Кызылординского областного управления внутренней политики (2015-2016); руководитель департамента по Кызылординской области Министерства по делам государственной службы (2016); заместитель руководителя, заведующий секретариатом Совета по этике департамента государственной службы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Астана (2016-2018); руководитель департамента государственной службы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Астана (2018-2021).

На занимаемой должности с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет», ведомственной медалью «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка», нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы».

52 года назад (1972) родился ОЖАРОВ Ризабек Каримович - прокурор Кызылординской области.

Фото: Прокуратура Кызылординской области

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, специальность «Юриспруденция»; Институт Комитета национальной безопасности.

Трудовая деятельность: служба в Департаментах Комитета национальной безопасности РК по г. Алматы и Алматинской области, начальник отдела следствия, заместитель начальника департамента центрального аппарата (1996-2017); заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК (11.2017-2018); заместитель прокурора Алматинской области (01.2019-03.2019); начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК (04.2019-01.2024).

На занимаемой должности с января 2024 года.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».