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30 715 семей получили жертвенное мясо от ДУМК

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Августа 2020, 18:41
30 715 семей получили жертвенное мясо от ДУМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 июля, в первый день священного Курбан айта, организация жертвенного обряда по всей стране прошла на высоком уровне, сообщило Духовное управление мусульман Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Соблюдение санитарных требований строго контролировалось сред граждан, назначенных на координационные работы. Для реализации проекта www.qurban2020.kz была создана специальная рабочая группа. В результате выполнена большая часть работы. В частности, 13 представительств ДУМК полностью выполнили запросы клиентов. Остальные 6 представительств (Нур-Султан, Алматы и Актобе, Атырау, Кызылорда, Костанайская область) продолжают работу. Фото и видеоотчеты о совершении обряда жертвоприношения отправляются заказчикам своевременно. На сегодняшний день Духовное управление мусульман Казахстана предоставило жертвенное мясо 30 715 семьям. Из них было роздано пожилым людям, сиротам, детским домам и больницам. Получившие помощь выразили свою благодарность и признательность. Также поступают положительные отзывы от граждан, которые заказали услугу жертвоприношения, в рамках благотворительного проекта www.qurban2020.kz по телефону, социальной сети и WhatsApp», - сообщила пресс-службу ДУМК.

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Как отметили в Духовном управлении мусульман, Жамбылская область является лидером по раздаче мяса, которое передали 7 143 нуждающимся во время благотворительной акции. Представительство ДУМК в Алматинской области порадовало 4 182 семьи. Талдыкорганский район раздал жертвенное мясо 2789 нуждающимся. Также передали мясо 2191 семье в Карагандинской области, 2071 семье в Восточно-Казахстанской области, в Павлодарской области – 1910 семьям, в Нур-Султане – 1421 семье, в Туркестанской области 1406 семьям и 1120 семьям в городе Алматы.

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