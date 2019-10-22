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30,4 млрд тенге пытаются взыскать экологи с поставщика воды в Атырау

22 Октября 2019 03:05
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30,4 млрд тенге пытаются взыскать экологи с поставщика воды в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 30,4 млрд тенге пытаются взыскать экологи в Атырау с поставщика воды - КГП «Атырау су арнасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Такие штрафные санкции, 30,4 млрд тенге, выставлены КГП «Атырау су арнасы» за ущерб, нанесенный экологии за сброс неочищенной воды на поля испарения «Тухлая балка». Есть соответствующее решение суда, которое направлено на принудительное исполнение», - сообщил руководитель департамента экологии Атырауской области Абай Сафин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Он не уточнил, откуда у не так давно переданной в доверительное управление организации, снабжающей город и часть пригородных поселков водой и отвечающей за работу канализации, такие деньги на штраф.

Напомним, еще в марте 2006 года должно было начаться строительство станции осушения донных осадков на 35 тонн сухого ила. Однако строительство до сегодняшнего дня не завершено.

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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