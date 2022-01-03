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3 января «Барыс» на домашней арене встретится с рижским «Динамо»

3 Января 2022 03:29
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3 января «Барыс» на домашней арене встретится с рижским «Динамо»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейная команда «Барыс» 3 января проведет домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», передает МИА «Казинформ».

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Казахстанский клуб опубликовал календарь матчей на своей странице в Instagram.

«В связи с переносом Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, Лига, в соответствии со ст. 4 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе сроков проведения матча «Салават Юлаев» — «Барыс» с 21 января на 15 января 2022 года», - говорится в публикации.

Так в Нур-Султане 3 января команда сыграет с «Динамо» (Рига), 5 января с «Металлургом» (Мангитогорск).

9 января команда на выезде встретится с «Метуллургом» в Магнитогорске, 11 января с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, 13 января с «Витязем» в Подольске и 15 января «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

17 января «Барыс» на домашней арене встретится с «Ак Барсом» из Казани, 19 января с омским «Авангардом».







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#Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
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