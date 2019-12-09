3 тысячи мигрантов из стран Центральной Азии работают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одна из самых востребованных госуслуг среди иностранцев - выдача и продление разрешений трудовым мигрантам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в регионе трудоустроились почти 3 тысячи граждан из центральноазиатских республик. Большая часть из них – 1908 человек – жители Узбекистана. Немало мигрантов из Азербайджана и Таджикистана. Получили разрешение в миграционной службе на трудовую деятельность жители Молдовы и Грузии. В полиции отметили, что самая востребованная сфера среди иностранных работников – строительство и ремонтные работы.

Среди трудовых мигрантов - 341 женщина. Чаще они устраиваются на работу помощницами по дому либо нянями.

С начала года сотрудники миграционной полиции оказали почти 230 тысяч госуслуг. Больше всего обращений было связано с регистрацией по месту жительства граждан РК. Часто североказахстанцы обращались в миграционную службу за адресной справкой – свыше 63 тысяч. Паспортов и удостоверений личности в этом году выдали 43 тысячи.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил одним из приоритетных направлений в работе всех госорганов - эффективную обратную связь с населением. В нашем ведомстве на постоянной основе ведется работа над повышением качества оказания предоставляемых госуслуг. Одна из эффективных мер – это переход на цифровой формат работы, который обеспечивает не только оперативность, доступность, но и предупреждение коррупционных рисков», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Думан Таев.

Всего с начала года полицейские области оказали 300 тысяч государственных услуг.