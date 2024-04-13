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    14:16, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    3 тысячи гвардейцев помогают справиться с паводками в Казахстане

    Гвардейцы
    Фото: Национальная гвардия РК

    К противопаводковым мероприятиям в наводненных областях Казахстана привлечены 3 тысячи гвардейцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Президент страны провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях существует вероятность второй волны паводков.

    — Первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка там, где сохраняется сложная паводковая ситуация, — сказал Глава государства.

    Для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений привлечены 400 курсантов академии Национальной гвардии РК и 120 солдат петропавловской воинской части 6637 регионального командования «Орталық». Они привлекаются для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий и предупреждении возможного подтопления жилого сектора талыми водами — подготовка и укладка мешков с инертным материалом в поселках Кожевенный, Ольшанка, Тепличный и п. г.т Бесколь. Курсанты и солдаты активно участвуют в берегоукрепительных работах и заготавливают мешки с инертными материалами.

    Военнослужащие воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве более 120 человек на 10 единицах автотехники принимают активное участие в проведении противопаводковых мероприятий, а также совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародерства на улицах г. Кульсары.

    Продолжается привлечение личного состава для противопаводковых мероприятий и охраны общественного порядка в Уральске и Актобе — воинские части 5517 и 6655 направили 380 и 400 военнослужащих, соответственно.

    В целом, около 2000 гвардейцев правопорядка активно участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов, эвакуируют граждан из зон стихийного бедствия, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем населенные пункты.

    Напомним, что еще дополнительно осуществляется переброска личного состава в количестве 1000 военнослужащих: в город Уральск — от воинской части 6506 (г. Шымкент) 300 человек и воинской части 5547 (г. Кызылорда) — 200 человек.

    Личный состав воинской части 5451 (г. Караганда) в количестве 500 военнослужащих и 18 единиц автомобилей преодолевают железнодорожным путем более 2100 километров до в г. Атырау.

    Тем временем личный состав воинской части 5573 успешно завершил марш до Петропавловска и уже 200 военнослужащих столичной оперативной бригады Национальной гвардии приступили в 3 смены к охране общественного порядка в Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародерства на улицах затопленных населенных пунктов.

    Отметим, что, с самого начала паводков было привлечено 120 единиц авиа- и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано свыше 1000 человек, заготовлено и уложено без малого 280 тысяч мешкотар с инертными материалами, очищено арыков общей протяженностью больше 10 километров и доставлено более 77 тонн гуманитарной помощи.

    Теги:
    Казахстан Нацгвардия Регионы Казахстана Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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