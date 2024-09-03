3 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1961) родился ОНГАРБАЕВ Еркин Ануарович - судья Конституционного суда Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР (1984); адъюнктуру Московской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1990).

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола, преподаватель, старший преподаватель, доцент, начальник отдела Карагандинской высшей школы (1984-1996); старший инспектор по особым поручениям Государственного следственного комитета РК (1996-1997); заместитель начальника по научной работе Карагандинской высшей школы (1997-1999); начальник управления учебных заведений Комитета национальной безопасности РК (1999-2000); советник председателя Мажилиса Парламента РК (2000-2003); проректор, первый проректор, вице-президент Казахского гуманитарно-юридического университета (2003-2007); председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК (2007-2010); управляющий директор - член правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (2010-2011); ректор университета «Астана» (2011-2012); декан юридического факультета, проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2013-2015); первый проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2015-2016); заместитель, исполняющий обязанности председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК (07.2017-11.2017); председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2017-2018); управляющий директор НАО «Фонд «Отандастар» (2019-2020); член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (2019-2023); проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2020-2022).

На занимаемой должности с января 2023 года.

62 года назад (1962) родился БАЙМАХАНОВ Болатбек Бимендеевич - председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова.

Фото: facebook.com/nnch.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, хирург (1986); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2006).

Трудовая деятельность: врач-хирург Кызылординской областной больницы (1986-1990); научный сотрудник Научного центра хирургии (НЦХ) имени А. Сызганова (1990-2000); директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области (2000-2003); директор НЦХ имени А. Сызганова (2003-2007); заведующий отделением хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы центра (2007-2008); начальник Кызылординского областного управления здравоохранения (2008-2011); председатель Совета директоров АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» (2011-2012); главный врач городской клинической больницы №7 управления здравоохранения г. Алматы (2012-2016).

На занимаемой должности с февраля 2016 года.

40 лет назад (1984) родился КУРУМБАЕВ Надир Шамуратович – заместитель председателя Комитета госуслуг МЦРИАП РК.

Фото: zhaikpress.kz

Родился в Бокейординском районе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2005); Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2012); Международная Академия Бизнеса по специальности «История и география», «Стандартизация, метрология и сертификация», «Магистр делового администрирования» (2014); эксперт-аудитор системы государственного технического регулирования РК по подтверждению систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности здоровья и охраны труда.

Трудовая деятельность: эксперт лаборатории кредитной технологии ЗКГУ им. М. Утемисова (2005-2007); ведущий специалист ЗКФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2007-2008); заместитель директора ТОО «New Consulting» (2008-2009); директор ТОО «Центр сертификации «Национальный стандарт» (2009-2020); председатель правления АО СПК «AQJAIYQ» (2020-2021); директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ЗКО (2021-2024).

На занимаемой должности с июля 2024 года.

40 лет назад (1984) родился АБЕЛЬДИНОВ Азизхан Бахытович - генеральный директор телеканала ASTANA TV.

Фото: facebook.com/astana.telearna

Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, бакалавриат, магистратура, по специальности «Политология»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».

Трудовая деятельность: работа в администрации Президента РК; директор департамента информационной и рекламной политики холдинга «NUR Media» (2017-2018); директор департамента информационной работы холдинга «NUR Media» (2018-2019); заместитель генерального директора холдинга «NUR Media» (2019-2021).

На занимаемой должности с сентября 2021 года.

38 лет назад (1986) родился ТАНАТАРОВ Акжурек Достыкович - казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, призер Олимпийских игр (Лондон, 2012), чемпион и призер международных турниров.

Фото: olympic.kz

Родился в Джамбуле (ныне - г. Тараз). Четырехкратный чемпион Республики Казахстан, обладатель Кубка Республики Казахстан (2011), призер международных турниров.

Также в этот день родились:

95 лет назад (1929-2020) родился ЕЛЕУКЕНОВ Шериаздан Рустемович - государственный и общественный деятель, ученый, писатель, педагог, журналист, издатель, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в ауле Аршалы Уланского района Восточно-Казахстанской области. После окончания средней школы в г. Усть-Каменогорске поступил на отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

В 1951-1959 годах - журналист, завотделом пропаганды марксистско-ленинской теории, иногда по совместительству исполняющий обязанности заведующего отделом партийной жизни редакции областной газеты «Коммунизм туы» (по другим данным, «Алтай большевигі»). Член Союза журналистов СССР.

В 1959 году по конкурсу был зачислен старшим преподавателем факультета журналистики КазГУ им. С.М. Кирова, в 1963 году - аспирант кафедры теории литературы Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую закончил по специальности «литературоведение» в 1966 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Казахский роман и современность». Работал доцентом кафедры по истории казахской литературы филологического факультета КазГУ. В 1967-1971 гг. - на партийной работе в ЦК Компартии Казахстана. В 1971-1986 годах - председатель Государственного комитета Совета Министров республики по печати (Госкомиздат). В 1986-88 годах - директор Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова, в 1988-1996 годах там же заведующий отделом русской литературы, старший научный сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова.

Его труды посвящены истории казахской литературы, истории и теории казахского романа, проблемам магжановедения, книговедения и журналистики. Он плодотворно трудился и на ниве художественной литературы, создав ряд рассказов и эссе, повестей и роман.

85 лет назад (1939-1991) родился АКЫНЖАНОВ Сержан - ученый-археолог, кипчаковед, лауреат премии Академии наук Казахстана имени Ш. Уалиханова.

Уроженец г. Алматы. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовая деятельность: работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР; руководил комплексной археологической экспедицией, занимавшейся исследованием Южного и Центрального Казахстана; возглавил впервые организованную в истории казахстанской археологии международную археолого-этнографическую казахско-американскую экспедицию.

Автор свыше 100 работ, посвященных проблемам отечественной истории, археологии, культуры средневекового периода Казахстана. В труде «Кипчаки в средневековом периоде Казахстана» он показал общественное построение кипчакского сообщества, органы его управления, виды хозяйствования.

Трагически погиб при проведении археологических раскопок в городе Таразе. Именем С. Акынжанова назван участок Великого Шелкового пути от Кулана до Тараза.

76 лет назад (1948-2014) родился ДАНАЕВ Наргозы Турсынбаевич - лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, доктор физико-математических наук, академик МИА, член-корреспондент НАН РК.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, прикладная математика (1972).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант, старший инженер, младший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск) (с 1972 года); старший преподаватель, доцент, профессор КазГУ имени С.М. Кирова (КазНУ имени аль-Фараби) (с 1983 года); заместитель декана по учебной работе факультета механики и прикладной математики КазГУ имени С.М. Кирова (1984-1989); директор Научно-исследовательского института математики и механики при КазНУ имени аль-Фараби (с 1994 года); декан механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби (с 1996 года); директор ДГП «НИИ математики и механики» КазНУ имени аль-Фараби.

Награжден нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки РК» (2001).