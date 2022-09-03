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3 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

3 Сентября 2022, 07:00
3 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1998 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О переименовании Каскеленского района Алматинской области в Карасайский район Алматинской области».

В 2007 году впервые в истории нового Казахстана Глава государства Нурсултан Назарбаев провел интерактивный урок для всех казахстанских школьников «Новый Казахстан - в новом мире». В уроке, который проходил в режиме онлайн, принимала участие тысяча школ по всей республике.

В 2009 году Щучинский район Акмолинской области был переименован в Бурабайский район.

В 2010 году телеканал «Евроспорт» запустил телепроект «Юные надежды» о молодых казахстанских спортсменах, подающих надежду в различных видах спорта. Задача - показать спортивный потенциал Казахстана, а также при помощи циклов этих передач рассказать о культуре и ценностях Казахстана.

В цикле фильмов молодые спортсмены рассказывают о своих достижениях, о том, кто для них является авторитетом в мире спорта, о чем мечтают и каким видят свое будущее.

В 2012 году в Назарбаев Университете состоялась интерактивная лекция Президента Казахстана. Перед началом лекции Нурсултан Назарбаев запустил новый телеканал «Білім», который транслировал лекцию в прямом эфире. После лекции Глава государства в интерактивном режиме ответил на вопросы слушателей.

В 2012 году на курорте Ессентуки кавказских минеральных вод распахнул свои двери реконструированный и полностью обновленный санаторий «Казахстан».

Санаторий «Казахстан» сегодня - это высококлассный комплекс, модернизированный по последнему слову медицинской техники, который имеет все атрибуты для комфортабельного пребывания отдыхающих на уровне лучших отелей.

Комплекс расположен в курортной зоне Ессентуков, в 10 минутах ходьбы от минеральных источников «Ессентуки-4», «Ессентуки-17».

В 2013 году к столетию народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова вышла в свет книга-альбом «Мир красками кочевников» на трех языках (казахский, русский и английский). Подготовлен документальный фильм, который снимался при координации семьи художника, с привлечением российских экспертов. 30-минутная картина рассказывает о судьбе Аубакира Исмаилова, его творческом пути, увиденных глазами соратников художника и экспертов в сфере культуры.

В 2021 году в Костанае состоялось открытие мемориальной доски писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову, внесшему неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики. Как ученый он не только читал лекции, но и писал учебные пособия и учебники, не имеющие аналогов в этой области.

А. Идрисов написал и издал около 20 методических пособий и учебников, связанных с навыками оформления газет, полиграфического дела, обработки и редактирования статей.

В 2021 году в прокат в Турции вышел художественный фильм «Томирис» производства киностудии «Казахфильм». Показ состоялся в более чем 200 кинотеатрах по всей стране.

Права на показ картины о царице великой степи также приобрели дистрибьюторы из Америки, Великобритании, Италии, Испании, Японии, Ближнего Востока, Южной Кореи, СНГ, Сингапура, Румынии и Франции.


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