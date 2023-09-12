3% от стоимости билета могут вернуть пассажиры за каждый час опоздания поездов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе презентации новых вагонов отечественного производства генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов рассказал, почему поезда опаздывают в стране и какую компенсацию за это могут получить пассажиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По задержке поездов уже не раз давали официальные комментарии. В летний период были опоздания до 3-х часов, до 6-ти часов. Но есть основные причины, по которым наши поезда могут задерживаться. Первая причина – ежегодно проводятся ремонтно-путевые работы. Эти работы идут по всей магистральной сети для поддержания уровня безопасности на железной дороге», - отметил Жанибек Тайжанов.

Вторая причина – сходы на железной дороге. Из-за этого поезда задерживаются, проводится определенная работа по восстановлению путей, что вызывает задержку наших поездов.

Третья причина – климатические факторы. То есть, бураны, снегопады. По его словам, в этом году большая часть задержек связана с проведением работ на магистральных путях.

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» напомнил, что казахстанцы могут потребовать компенсацию за каждый час опоздания поездов.

«За каждый час пассажир может получить компенсацию в размере 3% от стоимости билета. Мы об этом говорим на кассах на вокзале. Эта информация общедоступна», - добавил он.