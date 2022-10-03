3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1900-1940) родился- акын, певец, артист, домбрист, композитор, один из первых профессиональных казахских актеров.

Уроженец Павлодарской области. Окончил Казахский институт просвещения в Оренбурге, Казахский педагогический институт им. Абая (ныне - Казахский национальный педагогический университет им. Абая).

Талант поэтической импровизации, певческие способности и мастерская игра на домбре принесли ему известность еще в юности. В 1919-1920 годы одержал победы в айтысе с такими известными поэтами, как Багит и Кудайберген. В тоже время проходил обучение на рабфаке, занимался в драматическом кружке. Начал печататься с 1924 года. В 1926 году в Кызылорде открылся первый Казахский национальный театр, он стал его актером. Сыграл главные роли в постановках Мухтара Ауэова «Еңлік - Кебек», «Байбише и токал». Многие песни, популярные в народе, были переписаны и исполнялись им. Автор эпических произведений и поэм: «Алтай аясында», «Кавказ», «Неге Алатау шаттанды», «Ұлы құрылыс», «Он бір күн, он бір түн», «Құралай сұлу», «Қойшының ертегісі».

Награжден орденом Красного знамени, медалями.

В честь 80-летия со дня рождения Исы Байзакова совхоз «Беловодский» был переименован в совхоз его имени. В Иртышском районе на фасаде Дворца культуры был установлен бюст акына, в его честь названа одна из улиц районного центра.

назад (1941-2012) родился- писатель, переводчик.

Родился в Алма-Ате. Его детство было наполнено почти сиротским одиночеством: мать умерла, отца он видел крайне редко, потому как тот воевал, затем преподавал в военных академиях России, Кубы. Бахытжан успешно окончил среднюю школу № 10 и педагогический институт, факультет иностранных языков. В разные годы работал в редакции районной газеты Жуалинского района Жамбылской области, переводчиком в Жамбылской областной газете и литсотрудником газеты «Ленинская смена».

Творческий путь начал с литературного перевода. Перевел на русский язык произведения известных отечественных писателей: Шерхана Муртазы, Жайсанбека Молдагалиева, Оралхана Бокеева, Кемела Токаева, Калдарбека Найманбаева, Бека Тогуспаева, Мади Аймбетова, Какимжана Казыбаева, Шаима Шаваева и других.

Его авторству принадлежат роман «Когда ты рядом», трилогия «Восхождение к отцу», «Сыновья великого волка», «Сердце волка», «Преломление света», «Предание князей времени», «Явление синего таутеке», «След птицы в небе» и другие. Его прозу отличает поиск нравственных основ бытия, духовного начала в судьбе человека.

Бахытжан Момышулы не раз избирался членом правления Союза писателей Казахстана. За значительный вклад в развитие казахской культуры и литературы награжден несколькими правительственными медалями и орденом «Құрмет», является лауреатом специальной премии Союза писателей Казахстана.

назад (1958) родилась- общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Родилась в Алма-Атинской области. Окончила Казахский государственный университет, юрист-правовед (1981); аспирантуру Казахской государственной академии управления (1998); докторантуру Московской государственной технологической академии (1999).

Трудовая деятельность: лаборант СПТУ (1975-1976); юрисконсульт Джамбулского областного стройбанка (1981-1982); юрист Джамбулского горисполкома (1982-1986); инспектор, заведующая отделом управления по учету и распределению жилой площади Алматинского горисполкома (1986-1992); заведующая юридическим отделом аппарата главы Алматинской городской администрации (1992-1994); заместитель председателя комитета Верховного Совета Республики Казахстан по экономической реформе (1994-1995); секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1995-1996); председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1996-2005); министр юстиции Республики Казахстан (2005-2009); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2012-2016); уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (2016-2018); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», «Күміс алқа», медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».

назад (1978) родилась- генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Родилась в г. Есиль Тургайской области. Окончила Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, журналист (1999).

Трудовая деятельность: политический обозреватель АО «Коммерческий телевизионный канал», заместитель директора Дирекции информационно-аналитических программ, главный редактор русской редакции ТОО «Казахстан - ТРЦ Астана» (1999-2007); советник Председателя Сената Парламента РК (2007-2008); руководитель пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан (2008-2012); руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2014); руководитель Департамента по работе со СМИ Министерства обороны Республики Казахстан (04.2014-11.2014); директор департамента по связям с общественностью АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2014-2016); советник Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2016-2019); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

назад (1978) родился- аким города Актобе.

Родился в Оренбургской области (РСФСР). Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, преподаватель физической культуры - тренер по спорту (1999); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист-международник (2002); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура (2013).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (2000-2004); преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области (2004-2007); аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области (2013-2017); аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

назад (1980) родился- секретарь Высшего судебного совета Республики Казахстан - руководитель аппарата Высшего судебного совета.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию (Екатеринбург), юриспруденция (2002).

Трудовая деятельность: сотрудник Института законодательства Республики Казахстан (с 2002 года); ведущий специалист Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции (2003-2004); ведущий специалист департамента подзаконных актов Министерства юстиции (2004); старший, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аппарата Верховного суда (2004-2009); инспектор государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2009-2011); заведующий сектором государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (с 2011 года).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2014).

назад (1980) родился- прокурор города Туркестана.

Родился в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет, международное право.

Трудовая деятельность: главный специалист прокуратуры района «Алматы» Астаны (с 2005 года); помощник, старший помощник прокурора, начальник отдела прокуратуры района «Алматы» Астаны, помощник, старший помощник прокурора Астаны; старший прокурор отдела департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры (2012-2015); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Западно-Казахстанской области (2015-2017); прокурор Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1988) родился- заместитель акима Актюбинской области.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Университет Рединг (Великобритания), экономист в сфере сельского хозяйства (2010), магистр управления инвестициями (2011); Университет Аджу (Республика Корея), бизнес-администрирование (2013).

Трудовая деятельность: менеджер департамента разработки кредитных продуктов АО «НУХ «КазАгро»; начальник управления АО «УИК «АРКА»; руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области; руководитель управления инвестиций департамента инвестиционных проектов и финансовых инструментов МСХ РК; руководитель управления международного сотрудничества департамента международного сотрудничества и экономической интеграции МСХ РК; руководитель ГУ «Управление внешних связей и туризма Актюбинской области» (2015-2018); руководитель ГУ «Управление информатизации и внешних связей Актюбинской области» (2018-2019); аким Мартукского района Актюбинской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.